Bartın'da geçtiğimiz gün meydana gelen kaza yürekleri yaktı. 1 ay önce ehliyet alan Uğur Kalaycı'nın (21) otomobili, yaya kaldırımında yürüyen üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23) çarptı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyetisyenlik Bölümü'nde okuyan Duran, hastaneye kaldırıldı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Genç kız için dün cenaze töreni yapıldı.



SERBEST BIRAKILDI

Duran'ın babası Nurettin, annesi mahalle muhtarı Şermin ve öğretmen ablası Duygu Duran, duvak örtülen tabutun başından bir an olsun ayrılmadı. Tabutun arkasında güçlükle yürüyen abla Duran, "Gitme kardeşim. Gül güzeliydi o, benim bir tanemdi. Tutamıyorum kendimi" diyerek ağladı. Kazanın ardından gözaltına alınan sürücü Uğur Kalaycı, ifadesinde ağabeyinin otomobiliyle gezmek için çıktığını, karşısına kedi çıkınca direksiyonu kırmak zorunda kaldığını anlattı. Kalaycı, adil kontrol şartıyla serbest bırakıldı.