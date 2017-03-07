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Gaziantep'te patlama

Gaziantep Sanayi Sitesinde patlama meydana geldi. Savaş alanına dönen atölyede mesai saati olmamasından dolayı büyük bir facia atlatıldı.

O ilde patlama! Ortalık savaş alanına döndü

Gaziantep'te sanayi sitesindeki bir lastik atölyesinde meydana gelen patlamada 1 kişi hafif yaralandı.

Şehitkamil ilçesine bağlı Küsget Sanayi Sitesi 18. Sokak'ta faaliyet gösteren lastik kaplama atölyesinin kazan dairesinde henüz belirlenemeyen nedenle sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Atölyenin yanı sıra çevredeki bir iş yerinde hasara neden olan patlama sırasında 1 kişi hafif yaralandı.

Şehitkamil Devlet Hastanesine kaldırılan yaralının durumunun iyi olduğu belirtildi.

İtfaiye ve polis ekipleri bölgede inceleme başlattı.
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  • 07 Mart 2017, Salı 08:17
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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ado ado

kardeşim çalışmaya başlamadan önce işyeri bir kontrol edilir gerekli önlemler alınır

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hayır0
cevapla 07.03.2017 09:56
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