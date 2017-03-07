Gaf efsanesi Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu katıldığı radyo programında 'yeni anayasayı ve Cumhurbaşkanlığı sistemini' eleştirirken yine büyük bir gafa imza attı. Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu. Sosyal medyada da trend topic olan Kılıçdaroğlu'na CHP'liler de tepki gösterdi.