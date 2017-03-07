Gaf efsanesi Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlukatıldığı radyo programında 'yeni anayasayıve Cumhurbaşkanlığı sistemini'eleştirirken yine büyük bir gafa imzaattı. Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi"üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemdebaşbakanlığın kaldırılacağını unutarak;cumhurbaşkanı ve başbakanıniki ayrı partiden çıkması durumundagüçler ayrılığının yaşanacağınave kavga çıkacağınadikkat çekerek "nedenmillete anlatılmıyor" sözleriile sitemde bulundu.Sosyal medyada datrend topic olanKılıçdaroğlu'naCHP'liler detepki gösterdi.
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