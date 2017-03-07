Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerin ardından FOX TV'nin Azerbaycan yayınına son verilmişti.

Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yaptı.

Murat Güloğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Altuğ, kanalın yayının yeniden kesilebileceğini iddia etti.

İşte o yazı:

Malum; Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in, baş yardımcılığa eşini getirmesini alaycı bir üslupla eleştirince kanalın Azerbaycan'daki yayını kesilmişti. Daha sonra kanalın yayınına tekrar başladığı söylendi. Son durum nedir bilmiyorum ama yeniden kesilme ihtimali çok yüksek. Zira sunucu Murat Güloğlu, 'FOX Hafta Sonu Çalar Saat'te cumartesi günü konuyu yeniden gündeme taşıdı ve dedi ki: "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta… Tövbe ya Rabbim!" Haydi ayıkla şimdi pirincin taşını…



