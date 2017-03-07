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'den yeni rezalet!

Geçtiğimiz günlerde Azerbaycan Cumhurbaşkanı ’in eşinin Cumhurbaşkanı Yardımcısı olarak atanmasını alaycı bir dille ele aldığı için Azerbaycan'da geçici olarak yayını durdurulan FETÖ'cü , daha büyük bir rezalete imza attı.

FOX TVden yeni rezalet!

Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı 'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerin ardından FOX TV'nin Azerbaycan yayınına son verilmişti.

Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan , canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yaptı.

Murat Güloğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Altuğ, kanalın yayının yeniden kesilebileceğini iddia etti.

İşte o yazı:

Malum; Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in, baş yardımcılığa eşini getirmesini alaycı bir üslupla eleştirince kanalın Azerbaycan'daki yayını kesilmişti. Daha sonra kanalın yayınına tekrar başladığı söylendi. Son durum nedir bilmiyorum ama yeniden kesilme ihtimali çok yüksek. Zira sunucu Murat Güloğlu, 'FOX Hafta Sonu Çalar Saat'te cumartesi günü konuyu yeniden gündeme taşıdı ve dedi ki: "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta… Tövbe ya Rabbim!" Haydi ayıkla şimdi pirincin taşını…

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  • 07 Mart 2017, Salı 13:24
YORUMLAR 19 yorum yapıldı

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Alper Alper

Türk halkının iradesine düşman,rezil yaratıklar bu ülkenin suyunu içip,aşını yiyorsunuz ama siyonizme uşaklık etmekden çekinmiyorsunuz.Dünyanın hiçbir yerinde böyle medya görülmemiş,artık bu halkın bu provatörlere tahammülü yok,FETÖ ardılı yayınlara bir dur demeli.

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evet11
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:55
ozan ozan

ne bereketli toprakmış. bağrından ömer toprak gibi aslan oğlu aslanlar çıkıyor. ama görüyoruzki SİFONU ÇEKİNCE LOGARDA GİTMESİ GEREKEN AMA TOPRAĞA DÜŞENLERDE SUNUCU OLUYOR.

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:50
din&#231; dinç

Sana ne Azerbaycandan. belki mantıken yanlış olabilir ama senin devletin değil ki sana ne. sadece kardeş azerbaycanla ilişkimize zarar veriyor bu dallamalar. Yahudi Murdoch'ın fox kanalı, müslümanlara salyangoz satma.

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evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:35
memo memo

neden kapatilmiyor bu kanal

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evet2
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:12
hakan hakan

fox haber algı yapıyor sizene azerbeycandan evet dememiz şart oldu

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evet12
hayır0
cevapla 07.03.2017 16:30
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