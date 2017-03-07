Fox TV Ana Haber sunucusu Fatih Portakal'ın haber bülteninde, Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev'in eşini cumhurbaşkanı birinci yardımcısı ilan etmesi üzerine sarf ettiği sözlerin ardından FOX TV'nin Azerbaycan yayınına son verilmişti.
Geçtiğimiz ay yaşanan bu gelişme üzerine FOX TV'den yeni bir yorum geldi. Kanalın hafta sonu sabah haberlerini sunan Murat Güloğlu, canlı yayında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva ile ilgili hoş olmayan bir benzetme yaptı.
Murat Güloğlu'nun sözlerini köşesine taşıyan Sabah Gazetesi Yazarı Yüksel Altuğ, kanalın yayının yeniden kesilebileceğini iddia etti.
İşte o yazı:
Malum; Fatih Portakal, FOX Ana Haber'de Azerbaycan Devlet Başkanı Aliyev'in, baş yardımcılığa eşini getirmesini alaycı bir üslupla eleştirince kanalın Azerbaycan'daki yayını kesilmişti. Daha sonra kanalın yayınına tekrar başladığı söylendi. Son durum nedir bilmiyorum ama yeniden kesilme ihtimali çok yüksek. Zira sunucu Murat Güloğlu, 'FOX Hafta Sonu Çalar Saat'te cumartesi günü konuyu yeniden gündeme taşıdı ve dedi ki: "Düşünsenize, Başkan ile yardımcısı aynı yatakta… Tövbe ya Rabbim!" Haydi ayıkla şimdi pirincin taşını…
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Türk halkının iradesine düşman,rezil yaratıklar bu ülkenin suyunu içip,aşını yiyorsunuz ama siyonizme uşaklık etmekden çekinmiyorsunuz.Dünyanın hiçbir yerinde böyle medya görülmemiş,artık bu halkın bu provatörlere tahammülü yok,FETÖ ardılı yayınlara bir dur demeli.
ne bereketli toprakmış. bağrından ömer toprak gibi aslan oğlu aslanlar çıkıyor. ama görüyoruzki SİFONU ÇEKİNCE LOGARDA GİTMESİ GEREKEN AMA TOPRAĞA DÜŞENLERDE SUNUCU OLUYOR.
Sana ne Azerbaycandan. belki mantıken yanlış olabilir ama senin devletin değil ki sana ne. sadece kardeş azerbaycanla ilişkimize zarar veriyor bu dallamalar. Yahudi Murdoch'ın fox kanalı, müslümanlara salyangoz satma.
neden kapatilmiyor bu kanal
fox haber algı yapıyor sizene azerbeycandan evet dememiz şart oldu
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