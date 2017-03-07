Türkiye genelinde başlatılan soruşturmada 15 Temmuz ve 17-25 Aralık darbe girişimleri sonrası hala çalışanlarının maaş veya diğer kurumsal işlemlerini Bank Asya üzerinden yapan, FETÖ'cü dernek ve vakıflara 'himmet' adı altında bağışta bulunan kritik kamu kurum ve kuruluşlarının korumasını üstlenen özel güvenlik şirketleri mercek altına alındı. Şahıs bazında ise örgütün haberleşme programı 'Bylock'u kullanan ÖGG personeli hakkında yargı süreci başlatıldı.

İLK O KAPATILDI

15 Temmuz sonrası, 81 ilde farklı isimlerle yapılanan FETÖ'cü özel güvenlik şirketlerinden sadece Sakarya ayağı deşifre oldu. Kentte konuşlu Ulusoy Güvenlik Şirketi kapatıldı, sahibi Levent U. da 'Bylock' kullanıcısı olarak tutuklandı. FETÖ'nün kurduğu Özel Güvenlik Görevlileri Sendikası PAK da kapatıldı. Sendikaya üye olan Antalya Havalimanı'ndaki 300 ÖGG'nin işine son verildi. Gaziantep'te gözaltına alınan 8 ÖGG'den de ikisi tutuklandı. İzmir, Manisa, Şanlıurfa ve Mardin'de düzenlenen operasyonlarda 48 ÖGG gözaltına alınmıştı. İkisinin aktif silahlı oldukları belirlenen ÖGG'lerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda örgütsel dokümanla birlikte terörist başı Fethullah Gülen'in kitapları bulunmuştu. Operasyonlar çevresinde gözaltına alınan Öz-Güven Sen Aydın İl Başkanı Mehmet Aydın tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.

LİSANSLARI İPTAL EDİLDİ

Özel güvenlik şirketlerine yönelik soruşturmada en ağır darbe ise hafta sonu vuruldu. Cuma günü başlatılan ve hafta sonu da devam eden operasyonda Türkiye genelinde FETÖ ile bağlantısı tespit edilen 64 özel güvenlik şirketi kapatıldı. Kapatılan şirketlerin yüzde 70'inin kamu kuruluşları olan hastane, üniversite, demiryolu ve öğrenci yurdu gibi noktalara güvenlik hizmeti verdiği belirlendi. Bu şirketlerin arasında BOTAŞ gibi stratejik yapıları koruyan AR Güvenlik ile Özkul Güvenlik ve Truva Güvenlik şirketlerinin de yer aldı.

ÖNCE İDARİ SORUŞTURMA

64 şirkete yönelik kapatma işlemi, süreci hızlandırmak için önce lisansı iptal ediliyor. Kapatma kararına 'şirket yöneticilerinin FETÖ ile olan bağlantıları' gerekçe gösterildi. Ancak şu ana kadar şirket yöneticilerine gözaltı işlemi uygulanmadı. Yapılacak idari soruşturmanın ardından, savcılık soruşturmalarının tamamlanmasıyla konunun yargıya yansıyacağı öğrenildi.

PERSONELDE SORUN YOK

Özel güvenlik şirketlerine yönelik operasyonun çalışanları değil şirketleri kapsadığını belirten Güvenlik İş Sendikası Genel Başkanı Ömer Çağırıcı, "Bu sayede sektör içindeki FETÖ'cüler temizleniyor. Yaklaşık 10 bin personeli bulunan 64 şirketin çalışanlarıyla ilgili bir FETÖ şüphesi yok. Lisanları iptal edilen şirketlerdeki çalışanlardan apoletlerini söküp göreve devam etmeleri istendi. Bizim belirlediğimiz kadarıyla, 320 bin Özel Güvenlik Görevlisi'nden sadece 200 kadarında Bylock çıktı ki bu çok düşük bir oran. On binlerce Özel Güvenlik Görevlisi'nin tedirginliğini gidermeye çalışıyoruz" dedi.



Kaynak:Star