Darbe girişimiyle ilgili çatı iddianameden çarpıcı ayrıntılar gelirken, o gece ön saflardaki 6 generalin, 80'li yıllarda haklarında soruşturma açılan askeri öğrenciler arasında olduğu ancak soruşturmaların sümen altı edilmesiyle 15 Temmuz gecesine kadar 36 yıl saklandıkları ortaya çıktı.

FETÖ'nün darbe girişimiyle ilgili hazırlanan 2 bin 581 sayfalık iddianameden çarpıcı ayrıntılar çıkmaya devam ediyor. Orduya sızmaya çalışan örgüte yönelik ilk soruşturmalar 1980'li yıllarda askeri okullarda başlatıldı. Soruşturmaların sonucunda hakkında yeterli bilgi edinilemeyen bazı öğrencilerin yaşlarının küçük olması da göz önüne alınarak askeri okulla ilişiği kesilmedi. İddianameye göre hakkında soruşturma açılan öğrencilerin hepsi 15 Temmuz'daki darbe girişiminde albay ve general rütbesiyle ön saflarda yer aldı. Savcılık, soruşturma kapsamında tutuklanan Tuğgeneral Eyyüp Gürler, Tuğgeneral Şener Topuç, Tuğgeneral Hidayet Arı, Tuğgeneral Murat Yetkin, Tuğgeneral Erdem Kargın ve Tuğgeneral Mehmet Nuri Başol'un hakkında soruşturma yürütülen ve ilişiği kesilmeyen bu öğrenciler arasındaydı. İşte hikayeleri...

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