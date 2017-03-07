Elveda Zeynel

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu, korkunç bir ölümle sarsıldı! 36 yaşındaki ZeynelMurat Batur, bitiş çizgisine 500metre kala yere yığıldı. Sağlık ekipleri, genç adama müdahale etti. Batur, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kuruma'na gönderildi. Düntamamlanan otopsi raporunda iseBatur'un geçirdiği kalp krizi sonucuhayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç sporcunun kuzeni Raci Batur, "Hiçbir sağlık problemi yoktu. Sporda çok aktif bir çocuktu, sürekli bu tür yarışlara katılırdı" dedi.
'EŞ ZAMANLI KOŞARKEN'
Organizasyonu düzenleyen firma Turset Project Management sahibi Özgür Emeklioğlu "Bitiş çizgisine 300 metre kala bir anda bir kriz geçirip yere yığılma söz konusu. Çok tesadüf olarak yarışmacının yanında yarışmaya katılan bir anestezi uzmanı ve bir doktor aynı anda eş zamanlı koşarken olayı görüyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor" dedi. Genç sporcu, İstanbulBeylikdüzü'nde Fatih SultanMehmet Camisi'nde kılınannamazın ardından toprağa verildi.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.