Elveda Zeynel

Antalya'da bu yıl 12'ncisi düzenlenen Uluslararası Runatolia Antalya Maratonu, korkunç bir ölümle sarsıldı! 36 yaşındaki Zeynel Murat Batur, bitiş çizgisine 500 metre kala yere yığıldı. Sağlık ekipleri, genç adama müdahale etti. Batur, kurtarılamadı. Cenaze otopsi için Adli Tıp Kuruma'na gönderildi. Dün tamamlanan otopsi raporunda ise Batur'un geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ortaya çıktı. Genç sporcunun kuzeni Raci Batur, "Hiçbir sağlık problemi yoktu. Sporda çok aktif bir çocuktu, sürekli bu tür yarışlara katılırdı" dedi.



'EŞ ZAMANLI KOŞARKEN'

Organizasyonu düzenleyen firma Turset Project Management sahibi Özgür Emeklioğlu "Bitiş çizgisine 300 metre kala bir anda bir kriz geçirip yere yığılma söz konusu. Çok tesadüf olarak yarışmacının yanında yarışmaya katılan bir anestezi uzmanı ve bir doktor aynı anda eş zamanlı koşarken olayı görüyor ve ilk müdahaleyi yapıyorlar. Daha sonra hastaneye kaldırılıyor" dedi. Genç sporcu, İstanbul Beylikdüzü'nde Fatih Sultan Mehmet Camisi'nde kılınan namazın ardından toprağa verildi.