Milli Eğitim Bakanlığı, motorlu taşıt sürücüleri kursu yönetmeliğinde değişiklik yaptı. Değişiklik Resmi Gazete'de yayımlandı. Buna göre sınavlar 35 dakikadan az olamayacak. Kursta başarısız olanlar 45 gün içinde 3 defa daha ön sınava girecek.

Direksiyon eğitimi sonunda "B" sertifika sınıfında sınava giren kursiyerlerinden "Direksiyon Eğitimi Dersi Sınav Değerlendirme Formunda" gösterilen davranışlardan başarısız olanların oranının yüzde 55 ve üstünde olması durumunda ilgili kurs hakkında işlem yapılacak. Burada kursiyer sayısı dikkate alınacak. Değerlendirmeye alınan kursiyer sayısı 10'un altında ise işlem yapılmayacak.Merkez ilçe ve ilçelerin nüfusuna göre merkez ilçe ve ilçede açılacak kurum sayısı belirlenirken Türkiye İstatistik Kurumunun her yıl belirlediği sayılar esas alınır. Nüfusu;10 bin - 20 bin arası olan ilçelerde bir, 20 bin ile 30 bin arası olan ilçelerde iki, 30 bin ile 50 bin arası olan ilçelerde üç, 50 binden sonraki her 50 bin nüfus için üç sürücü kursu açılmasına izin verilecek. Toplam nüfusu 10.000'in altında olan ilçelerde ise kurs açılamayacak.Kurs tarafından, başarısız olan kursiyerler için 45 gün içerisinde üç defa daha ön sınav yapılacak. Dört sınav sonucunda da başarısız olan kursiyerler, yeniden 45 gün içerisinde akan trafikte yapılan direksiyon eğitimi dersinin tamamını alarak tekrar ön sınava girecekler.Teorik sınava elektronik sınav (e-Sınav)'la girmek isteyen kursiyerler sınavda başarısız olmaları durumunda bir sonraki sınav için en erken 15 gün, en geç 45 gün içinde randevu alarak sınava girmek zorunda olacak. Belirtilen süreler içerisinde sınava girmeyen kursiyer bir sınav hakkını kullanmış sayılacak.İlk dört sınav hakkını manuel vitesli sertifika sınıfı aracında kullanan kursiyer, istemesi halinde aynı sınıfın otomatik şanzımanlı sertifikasını almak üzere direksiyon eğitiminde ve ikinci dört sınav hakkında otomatik şanzımanlı araç kullanabilecek.Üniversite ve yüksekokullar ile lise ve dengi okullarda zorunlu trafik ve çevre, ilk yardım ve araç tekniği derslerinden başarılı olduklarını belgeleyenler, belgelendirdikleri derslerden; İlk Yardım Yönetmeliği gereğince ilk yardımcı sertifikasına sahip kişiler ilk yardım dersinden istemeleri hâlinde eğitime tabi tutulmayacaklar sadece sınavlara girercekler.Sürücü belgelerinin iki ay süre ile geri alınması sonucu eğitime alınacak sürücüler, bu iki aylık süre içinde özel motorlu taşıt sürücüleri kurslarında teorik derslerin tamamına devam edecekler. Bu kursa devam edenlere kurs müdürlüğünce belirtilen eğitimi aldıklarına dair belge verilecek.Yenişafak'ın haberine göre Kursta kullanılacak direksiyon eğitimi ve sınav araçlarının kursun kurucusu adına kayıtlı olması, eğitim ve sınavda her an kullanılmaya hazır bulundurulması gerekecek. Direksiyon eğitim ve sınav aracının üst kısmına, mavi zemin üstüne beyaz yazı ile ön ve arkasında eğitim esnasında sadece "Sürücü Adayı Eğitim Aracı" sınav esnasında ise sadece "Sürücü Adayı Sınav Aracı" ifadesi bulunan ve görülebilir net alanının yüksekliği 15 cm, eni 60 cm ebadında fosforlu veya ışıklı levha konulacak."B" sertifika sınıfı için en az dört direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere, manuel veya otomatik şanzımanlı), "M", "A1", "A2", "A" ve "B1" sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı (en az bir tanesi manuel şanzımanlı olmak üzere manuel veya otomatik şanzımanlı), "F", "C", "C1", "CE", "D1" ve "D" sertifika sınıfları için en az birer direksiyon eğitim ve sınav aracı, bulunması zorunlu olacak.Kurallara aykırı olarak kursiyere araç kullandırdığı tespit edilen usta öğreticilere yapılan inceleme ve soruşturma sonucuna göre kurslarda bir yıl süreyle görev verilmez." cümlesi yürürlükten kaldırılacak."Trafikte sorumluluk bilincinin oluşması, yardımlaşma, sabır ve öfke yönetimi gibi konuları içeren" dersleri de müfredata eklenecek. Kursta yüz ceza puanının doldurulması, uyuşturucu veya uyarıcı madde etkisinde araç kullanılması, alkollü olarak araç kullanılması veya hız sınırının aşılması gibi kural ihlalleri nedeniyle sürücü belgesi geri alınanlara eğitim personeli olarak beş yıl süreyle görev verilmez, görevli iken sürücü belgesi geri alınanların da görevine son verilecek.Direksiyon eğitimi dersinin sınav süresi 35 dakikadan az olmayacak. 35 dakikalık sürenin ilk beş dakikasında kursiyere aracı tanıma ile ilgili sorular sorulacak. Ancak kursiyerin araç tanıma ve kullanmada yetersiz olması ve sürücü olamayacağına kanaat getirilmesi hâlinde sınava son verilecek. Akan trafikte kursiyerin başarısız olması halinde aracı, kursun usta öğreticisi sınavın başlama yerine getirecek. Her kursiyerin direksiyon eğitimi dersi sınavından sonra 5 dakika ara verilecek.Sınavlarda komisyonların veya diğer görevlilerin çalışmasını tehdit, hakaret veya zor kullanarak engelleyen ya da engellettiren, başkasının yerine sınava giren veya başkasını kendi yerine sınava sokanlar direksiyon eğitimi dersi uygulama ve değerlendirme komisyonu tarafından tutanakla tespit edilecek. Bunlar hakkında 25/8/2011 tarihli ve 652 sayılı Millî Eğitim Bakanlığının Teşkilât ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 5 inci maddesi çerçevesinde işlem yapılacak. Ayrıca bu durum il/ilçe millî eğitim müdürlüğünce sınav tarihinden sonraki ilk iş gününden itibaren Özel MTSK modülüne girilerek söz konusu kursiyerin sınav tarihi itibarıyla iki yıl süre ile kayıtları dondurulacak. Tespit tarihinden itibaren iki yıl geçmedikçe bu kişilerin kurslara tekrar kaydı yapılmayacak.a) Araç bilgisini ölçmeye yönelik sorulara cevap verecek.b) Aracı çalıştırır ve hareket ettirecek.c) Sınavın yapıldığı güzergâhta aracın cinsi ve yol için belirlenen azami hız sınırına ulaşacak.ç) Konilerin veya araçların arasına yola paralel olacak şekilde geri geri giderek park edecek.d) Çıkış eğimli yolda aracı durdurup yeniden ileri doğru hareket ettirecek.e) Uygun yolda aracı asgari 25 metre geri viteste kullanacak.f) Sinyalize edilmiş dönel/akıllı kavşakta sağa veya sola dönüşler yapacak.g) Gerektiğinde aracın silecek, ışık ve havalandırma gibi kumanda düğmelerini kullanacak.ğ) Dönel/akıllı/üç veya daha fazla kollu kontrollü ve kontrolsüz kavşaklara kuralına uygun olarak yaklaşacak, kavşağı geçer veya dönüş yapacak.h) Sınav güzergâhının uygun alanında 30 km hıza ulaştıktan sonra ani fren yapacak.ı) Geri geri giderken şeridini koruyarak köşeden sağa ya da sola 90 derecelik açı ile dönüş yapacak.i) Trafik kurallarına uyar ve sürüş esnasında aynaları kontrol edecek.j) EK-4 formda belirtilen davranışlara ilişkin diğer uygulamaları yapacak.