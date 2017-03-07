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Cumhurbaşkanı 'ya gidiyor

Cumhurbaşkanı , Türkiye- Üst Düzey İşbirliği Konseyinin 6'ncı toplantısına katılmak için Cuma günü Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan Rusyaya gidiyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip , Türkiye- Üst Düzey İşbirliği Konseyinin (ÜDİK) 6'ncı toplantısına katılmak için 10 Mart Cuma günü Moskova'ya gidecek.

Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamada, Erdoğan ile Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir 'in başkanlıklarında düzenlenecek ÜDİK toplantısına, ilgili bakanların da katılacağı belirtildi.

Toplantıda, Türkiye ve Rusya arasındaki ikili ilişkilerin tüm yönleriyle kapsamlı şekilde ele alınması, ayrıca başta Suriye olmak üzere iki ülkeyi ilgilendiren bölgesel ve uluslararası sorunlar hakkında görüş alışverişinde bulunulması da öngörülüyor.

İki ülke ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlaması beklenen ziyaret sırasında, çeşitli anlaşmalar da imzalanacak.
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  • 07 Mart 2017, Salı 12:42
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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yetim yetim

gidecek baska yeri kalmadiki bakanlari avrupaya sokulmuyor beyfendi rusyada muhtarlar toplantisi biti heraklde

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 14:42
yetim yetim

eyvah azarbeycan yandi

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 14:28
ihsan ihsan

rusu uyar suriyede oyun oynamasın münbiçte rusun ne işi var

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 12:58
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