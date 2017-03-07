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Çocuk tacizcisi ’li ’da

’da düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi bir gözaltına alındı. Eylem planladığı öne sürülen teröristin çocuğa istismar suçundan da aranması olduğu ortaya çıktı.

Çocuk tacizcisi YPG’li İstanbul’da yakalandı
'da düzenlenen operasyonda terör örgütü üyesi bir gözaltına alındı. Eylem planladığı öne sürülen teröristin çocuğa istismar suçundan da aranması olduğu ortaya çıktı.

Edinilen bilgilere göre, İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü 'nın Suriye yapılanması olan YPG üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Türkiye'ye girdiği ve İstanbul'a geldiği bilgisi üzerine harekete geçti. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu Nizamettin C. isimli teröristin Beyoğlu'nda saklandığı adres belirlendi. Terörle Mücadele Özel Timleri tarafından belirlenen adrese düzenlenen operasyonda, YPG'li terörist Nizamettin C. gözaltına alınırken, yapılan aramalarda 2 adet cep telefonu, 1 adet hafıza kartı ve 2 adet sahte nüfus cüzdanı ele geçirildi.

YPG'Lİ TERÖRİST ÇOCUK TACİZCİSİ ÇIKTI
Gözaltına alınan şüpheli İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Emniyette yapılan detaylı incelemelerde, teröristin terör örgütü YPG üyesi olduğu ve PKK'lı teröristlerle irtibata geçerek İstanbul'a geldiği öğrenildi. Eylem planladığı öne sürülen teröristin 'çocuğa cinsel istismar' suçundan da arandığı ortaya çıktı.
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  • 07 Mart 2017, Salı 20:52
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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WERMANN WERMANN

BU IHTIYAR TERÖRISTI MAGARALARDA ARKADAN VURDULAR SONRA COCUKLARDAN INTIKAM ALMAK ISTIYOR PIS MAYMUN.

Aynı Görüşte misiniz?
evet1
hayır0
cevapla 07.03.2017 21:15
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