Çifte tehlike

Aydın'da polisleri uzun süre peşinden koşturan bir genç, kız arkadaşı ile film senaryolarını aratmayan bir sistemle kaçmayı başardı. Adeta buhar olan gençlerin izine Kuşadası'nda rastladı. Olay dün gece yaşandı. Burak K., otomobiliyle polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçtı. Nefes kesen bir kovalamaca başladı. Sürücü kaza yaptı. Açılan hava yastıkları sayesinde hurdaya dönen araçtan hafif yaralı olarak çıkarılan sürücü ve kız arkadaşı Aylin G. hastaneye kaldırıldı. Hastaneye giden polis ekipleri şaşırdı. Çiftin vaziyette kimseye fark ettirmeden kaçtıkları belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri yaralı vaziyette kaçan sürücü ve kız arkadaşını Aydın'ın merkez ilçesi Efeler'deki tüm hastanelerde aradı. Ancak adeta buhar ikiliyi hiçbir yerde bulunamadı. Bunun üzerine kadın ve erkeğin İncirliova'daki farklı olan evlerine de giden emniyet güçelri kazazedeleri burada bulamayınca çalışmayı genişletti. Arabaları çekici ile yediemine kaldırılan gençlerin başka bir araç ile Aydın'dan Kuşadası'na kaçtıkları belirlenince aramalara son verildi.