Çay daveti

Başbakan BinaliYıldırım'ı AK Parti'nin Muş'takimitingine götüren helikopter,yoğun sis nedeniyle büyükzorluk yaşadı. Başbakanlıkkaynaklarından alınanbilgiye göre, Muş BelediyeMeydanı'nda halka hitap edenYıldırım'ı taşıyan helikopter,olumsuz hava şartları nedeniyleMuş Havalimanı'na inemedi.
YILDIRIM'A DESTEK
Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi. Tatvan'da da yoğun sisolduğu ve hava koşullarınınelverişli olmadığı haberiüzerine helikopter, Muş'unKale Mahallesi'ndeki boş biraraziye iniş yaptı. Karlı araziye zorlu inişin ardından BaşbakanYıldırım'ı karşılarında görenmahalle sakinleri, kendisinieve çay içmeye davet etti.Başbakan Binali Yıldırım, Muş'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım, Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Muş Valiliğine geçti. BaşbakanYıldırım, Muş'ta da gönüllerifethetti.
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