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Çay daveti

Başbakan Yıldırım’ı Muş’taki mitinge götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle bir araziye indi. Yıldırım’ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini çay içmeye davet etti

Çay daveti
Başbakan Binali Yıldırım'ı AK Parti'nin Muş'taki mitingine götüren helikopter, yoğun sis nedeniyle büyük zorluk yaşadı. Başbakanlık kaynaklarından alınan bilgiye göre, Muş Belediye Meydanı'nda halka hitap eden Yıldırım'ı taşıyan helikopter, olumsuz hava şartları nedeniyle Muş Havalimanı'na inemedi.

YILDIRIM'A DESTEK
Bunun üzerine helikopter, merkezde bulunan Muş Şehir Stadı'na yöneldi. Helikopter, stata da 3 kez deneme yapmasına rağmen olumsuz hava şartları nedeniyle iniş yapamayınca, Bitlis'in Tatvan ilçesine gitmeye karar verildi. Tatvan'da da yoğun sis olduğu ve hava koşullarının elverişli olmadığı haberi üzerine helikopter, Muş'un Kale Mahallesi'ndeki boş bir araziye iniş yaptı. Karlı araziye zorlu inişin ardından Başbakan Yıldırım'ı karşılarında gören mahalle sakinleri, kendisini eve çay içmeye davet etti. , Muş'ta valilik ve belediyeyi ziyaret etti. Yıldırım, Belediye Meydanı'nda düzenlenen mitingin ardından Muş Valiliğine geçti. Başbakan Yıldırım, Muş'ta da gönülleri fethetti.
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