Birlikte gidelim

Almanya ve Hollanda'da Türk bakanların referandum etkinliklerine izin verilmemesine Türkiye'den tepkiler sürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ey Almanya, sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız geçmişteki Nazi uygulamalarından farklı değil. Şimdi zannediyorlar ki Tayyip Erdoğan Almanya'ya gelecekti. Ya ben istersem yarın gelirim. Gelirim ve kapıdan da sokmadığınız zaman veya konuşturtmadığınız zaman da ben dünyayı ayağa kaldırırım" dedi. Almanya bu tepki karşısında büyük paniğe kapıldı. Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışına, Türkiye'den de büyük destek vardı.



BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR

'Milli' duruşuyla büyük puan toplayan MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli "Avrupa'da yeni bir Türk ruhunu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim. Sayın Cumhurbaşkanı eğer Avrupa'ya gitme kararındaysa yalnız değildir. MHP Genel Başkanı olarak ben de kendisiyle birlikte Avrupa'ya gelirim. Türk dünyasının önemli bir parçasını oluşturan Avrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nu ortaya koymak üzere Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim" açıklamasını yaptı. Bahçeli'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Külliyesi'nden teşekkür geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ile ilgili sözlerine desteği nedeniyle teşekkür etti.

