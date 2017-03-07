Birlikte gidelim

Milli duruşuyla sözde muhalefeti çileden çıkartan Devlet Bahçeli’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tam destek: Sayın Cumhurbaşkanı ile birlikteyim, eğer Avrupa’ya gitme kararındaysa asla yalnız değildir. MHP lideri olarak birlikte Avrupa’ya giderim...
Almanya ve Hollanda'da Türk bakanların referandum etkinliklerine izin verilmemesine Türkiye'den tepkiler sürüyor. CumhurbaşkanıErdoğan, "Ey Almanya, sizindemokrasiyle yakından uzaktanalakanız yok. Sizin şu andakiuygulamalarınız geçmiştekiNazi uygulamalarından farklıdeğil. Şimdi zannediyorlar kiTayyip Erdoğan Almanya'yagelecekti. Ya ben istersem yarıngelirim. Gelirim ve kapıdanda sokmadığınız zaman veyakonuşturtmadığınız zaman da bendünyayı ayağa kaldırırım" dedi. Almanya bu tepki karşısında büyük paniğe kapıldı. Cumhurbaşkanı'nın bu çıkışına, Türkiye'den de büyük destek vardı.
BAHÇELİ'YE TEŞEKKÜR 'Milli' duruşuyla büyük puan toplayan MHP Genel BaşkanıDevlet Bahçeli "Avrupa'da yenibir Türk ruhunu ortaya koymaküzere Sayın Cumhurbaşkanı ilebirlikteyim. Sayın Cumhurbaşkanıeğer Avrupa'ya gitmekararındaysa yalnız değildir.MHP Genel Başkanı olarak bende kendisiyle birlikte Avrupa'yagelirim. Türk dünyasınınönemli bir parçasını oluşturanAvrupa'da yeni bir 'Türk ruhu'nuortaya koymak üzere SayınCumhurbaşkanı ile birlikteyim" açıklamasını yaptı. Bahçeli'nin açıklamasına Cumhurbaşkanı Külliyesi'nden teşekkür geldi. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Bahçeli'nin Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Almanya ile ilgili sözlerine desteği nedeniyle teşekkür etti.
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