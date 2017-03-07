Başbakan Yıldırım'dan PYD uyarısı

Ürdün Başbakanı Mulki'yi Ankara'da kabul eden Başbakan Binali Yıldırım, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Suriye'nin kuzeyinde YPG/PYD gibi PKK terör örgütüyle aynı karakteri taşıyan terör örgütlerinin, bazı müttefiklerimizce terörle mücadelede ortak seçilmiş olması büyük bir talihsizliktir" dedi

Başbakan Binali Yıldırım, "Ürdün makamları, 15 Temmuz'un ardından FETÖ'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararı aldılar ve çalışanlarını sınır dışı ettiler. Ürdün halkının halkımızla gösterdiği bu dayanışmayı şüphesiz hiç unutmayacağız." dedi.

Başbakan Yıldırım ile Ürdün Başbakanı ve Savunma Bakanı Hani el Mulki, Çankaya Köşkü'nde gerçekleştirdikleri baş başa ve heyetler arası görüşme sonrasında, ortak basın toplantısı düzenledi.

Ürdün Başbakanı Mulki'nin, Türkiye ziyaretini 5 bakandan oluşan heyetle gerçekleştirdiğini dile getiren Yıldırım, iki ülke bakanlarının Çankaya Köşkü'nde bir araya gelerek, gündemdeki konuları detaylarıyla ele aldıklarını belirtti.

Bunun Türkiye ve Ürdün arasındaki ilişkilerin ve yakınlığın önemini açıkça gösterdiğini ifade eden Yıldırım, ziyaret kapsamında hem ikili hem de bölgesel konularda çok faydalı görüş alışverişinde bulunduklarını aktardı.

Ürdün Başbakanı Mulki'nin ziyaretinin, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin tesis edilmesinin 70. yılında gerçekleştiğini dile getiren Yıldırım, ziyaretin, bu açıdan özel bir anlam ifade ettiğini vurguladı.

Görüşmede, iki ülke ilişkilerinin 70. yıl dönümünün karşılıklı etkinliklerle kutlanması konusunda görüş birliğine vardıklarını aktaran Yıldırım, aradan geçen 70 yıla bakıldığında, Türkiye ve Ürdün halklarının barış, istikrar, iş birliği ve refah için gösterdikleri gayretin açık bir şekilde görüldüğüne dikkat çekti.

"DAYANIŞMAYI DAHA DA ARTIRMAK ZORUNDAYIZ"

Başbakan Yıldırım, iki ülkenin, bölgede yaşanan türlü badire karşısında ortaya koydukları güçlü dayanışmanın aşikar olduğuna işaret ederek, "Bugün de bölgede karşı karşıya bulunduğumuz krizler bakımından ikili iş birliğini ve dayanışmayı daha da artırmak zorundayız. Siyasi makamların yanı sıra diplomatlarımız, askeri ve güvenlik birimlerimiz, iş adamlarımız ve iki ülke halkları arasında ilişkilerin daha da ileriye taşınması bir ihtiyaçtır." dedi.

Mulki ile görüşmesinde, sahada sağlanan ikili iş birliğinin daha da artırılması kararı aldıklarının altını çizen Yıldırım, ikili konuların yanı sıra iki ülkeyi yakından ilgilendiren bölgesel ve uluslararası meseleleri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduklarını anlattı.

Yıldırım, iki dost ve kardeş ülke Türkiye ile Ürdün arasındaki ilişkilerin, daha ileri noktaya taşınması için ortak irade olduğunu belirtti.

"BU DAYANIŞMAYI ŞÜPHESİZ HİÇ UNUTMAYACAĞIZ"

Ürdün'ün 15 Temmuz darbe girişiminin ardından Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) ile mücadelede, Türkiye'ye verdiği destek için Ürdün Başbakanı Mulki başta olmak üzere bütün Ürdün halkına teşekkürlerini ileten Yıldırım, "Ürdün makamları, 15 Temmuz'un ardından FETÖ'ye ait Amman'daki okulu kapatma kararı aldılar ve çalışanları sınır dışı ettiler. Ürdün halkının, halkımızla gösterdiği bu dayanışmayı şüphesiz hiç unutmayacağız." diye konuştu.

Bölgede, istikrar unsuru olan iki ülke arasındaki ikili temasların artırılmasının ve yeni iş birliği alanlarının oluşturulmasının bir ihtiyaç olduğuna işaret eden Yıldırım, "Mulki ile görüşmemizde, özellikle ekonomik iş birliği konularını ele aldık. 2011'de yürürlüğe giren serbest ticaret anlaşmasının ve karşılıklı yatırımların korunması anlaşmalarının gereği olarak ikili ticaretimizi bugünkü seviyesinin çok daha üzerine çıkarma imkanı ve potansiyeli olduğunu bir kez daha teyit ettik. Geçen yıl itibarıyla 813 milyon dolar olarak gerçekleşen ikili ticaret hacmimiz maalesef iki ülkenin potansiyelini yansıtmaktan çok uzaktır. İlk etapta bu rakamı 3 milyar dolar seviyesine çıkarmak için gereken adımları karşılıklı atma kararı aldık." diye konuştu.



​"İSKENDERUN VE AKABE LİMANLARI ARASINA RO-RO HATTI"

Suriye konusunu etraflıca değerlendirdiklerini dile getiren Başbakan Yıldırım, iki ülke arasındaki ticaretin düşmesinin ana etkenlerinden birinin, Suriye'de yaşanan savaş nedeniyle Türkiye ile Ürdün arasındaki karayolu bağlantısının kesilmesi olduğuna dikkat çekti.

Yıldırım, "Burada ortaya çıkan olumsuzluğu gidermek için düzenli deniz seferlerinin, İskenderun ve Akabe limanları arasında Ro-Ro hattı olarak başlatılması için ulaştırma ve ekonomi bakanlıkları karşılıklı olarak çalışacak ve bu konuda gereken teşvik tedbirlerini almak suretiyle bu hattı hayata geçireceklerdir." dedi.

İki ülke arasında tatmin edici düzeyde seyreden savunma ve güvenlik alanındaki ilişkileri ele aldıklarını bildiren Yıldırım, bölgedeki gelişmeler ışığında, bu alandaki çalışmaların derinleştirilmesinin ihtiyaç olduğunu, askeri alanda eğitim başta olmak üzere bu alandaki ahdi iş birliği zeminini daha da güçlendirmek istediklerini vurguladı.

Yıldırım, Ürdün Başbakanı Mulki ile görüşmesinde, kültürel konulara da değindiklerini, özellikle eğitim ve kültür alanında devam eden iş birliğini geliştirme konusundaki kararlılıklarını teyit ettiklerini belirtti.

SURİYE'DE KALICI ÇÖZÜM

Bölgede son derece hassas bir dönem yaşandığını ifade eden Yıldırım, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Ürdün ve Türkiye, bölgede yaşanan gelişmelerden ve istikrarsızlıktan en fazla, en yakın etkilenen iki ülkedir. Dolayısıyla görüşmelerimizde DEAŞ'la mücadelenin yanı sıra Suriye'deki son durumu, yaşanan insani krizi, Suriye'ye komşu iki ülke olarak üzerimizdeki ağır sığınmacı baskısını ve Ortadoğu'daki son gelişmeleri kapsamlı şekilde değerlendirme fırsatı bulduk. Bu bağlamda Suriye'de sağlanan ateşkesin, kalıcı siyasi çözüme evrilmesi yönünde gayretlerin bundan böyle Cenevre sürecinde artırılarak devam ettirilmesinin önemine işaret ettik. Bu kapsamda Ürdün'ün aktif katılımı ve Türkiye ile beraber Suriye'nin toprak bütünlüğünü esas alan ve Suriye'de yaşayan, Suriye'nin bağımsızlığı için mücadele eden bütün grupların dahil olduğu kalıcı bir çözümün vazgeçilmez olduğunu, Ürdün ve Türkiye olarak bu konuda kararlılığımızı bir kez daha ifade ettik. Özellikle 2012 Cenevre Bildirisi, 2254 sayılı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararındaki parametreler çerçevesinde bir çözüm mutlaka sağlanmalıdır."

DEAŞ'LA MÜCADELE

Türkiye ve Ürdün'ün, terör örgütü DEAŞ'la mücadelede uluslararası koalisyonunun bir üyesi olduğunu hatırlatan Yıldırım, iki ülkenin terörle mücadelede ön safta yer aldığını söyledi.

Başbakan Yıldırım, şunları kaydetti:

"DEAŞ'la etkin mücadelede, Suriye'nin birlik, bütünlüğü aleyhine gündem izleyen kesimlerle hiçbir yere varılamayacağını bütün muhataplarımıza iletmiş bulunuyoruz. Bu bağlamda, Suriye'nin kuzeyinde YPG/PYD gibi PKK terör örgütüyle aynı karakteri taşıyan terör örgütlerinin, bazı müttefiklerimizce terörle mücadelede ortak seçilmiş olması büyük bir talihsizliktir. Türkiye olarak hiçbir terör örgütü kullanılarak, başka bir terör örgütünün yok edilemeyeceğini, bu olsa olsa yeni bir terör örgütünün daha da büyüyerek sorunları içinden çıkılmaz hale getireceğini muhataplarımıza açıkça ifade etmiş bulunuyoruz."