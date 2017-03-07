Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Bild'de yayımlanan habere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da demokrasiyle bağdaşmayan yasaklara çanak tutan Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına izahı mümkün olmayan ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırdığını bildirdi.

Asla kabul edemeyecek bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde gazetecilik adı altında yapılıyor olmasının çok daha vahim olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu yazının, pervasızca iki ülke arasındaki dostluğu zedelemek ve toplumlarımız arasındaki iyi ilişkileri bozmaktan öte bir işlevi olamadığı aşikardır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan böyle seviyesiz hakaretler sadece şahısları değil, o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu çerçeveden yaklaşımla söz konusu yayınla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını ve sonuna kadar takip edileceğini belirterek, Almanya ve sınırlı da olsa bazı Avrupa ülkelerinden gelen her fırsatta kaynağı ve savunucu olduklarını iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, basit insani etik kurallarına aykırı uygulamaları üzülerek takip ettiklerini vurguladı.

Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaşın bilgi alma ve seçme hakkını ihlal anlamına gelen yasakçı hiçbir uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Zeybekci, "Tarihi dostluğumuzun ve ekonomik bağlarımızın olduğu ülkelerde aklıselimi göreve davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.



AYDIN DOĞAN'IN ORTAĞI

Öte yandan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine alkçakça haberleriyle bilinen Bild gazetesi, Axel Springer isimli Alman şirketinin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Daha önce de gündeme geldiği gibi Aydın Doğan da bu şirketin ortakları arasında bulunuyor.



İşte tetikçi sitenin Bakan Zeybekci'ye hakaret içeren o aşağılık manşeti:



