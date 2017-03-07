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Bakan Zeybekci ahlaksız 'e dava açacak

Ekonomi Bakanı , Aydın Doğan'ın ortağı olduğu Türkiye düşmanı Alman gazetesi 'in hakaret içeren yayınına ilişkin yasal işlemlerin başlatılacağını ve sonuna kadar takip edileceğini belirtti.

Bakan Zeybekci ahlaksız Bilde dava açacak

Ekonomi Bakanı , 'de yayımlanan habere ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, Almanya'da demokrasiyle bağdaşmayan yasaklara çanak tutan Bild'in, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı ve hükümetinin bir bakanına izahı mümkün olmayan ve ağır hakaret içeren ifadelerle saldırdığını bildirdi.

Asla kabul edemeyecek bu çirkin saldırının, habercilik kisvesinde gazetecilik adı altında yapılıyor olmasının çok daha vahim olduğuna dikkati çeken Zeybekci, "Haber olarak nitelendirilemeyecek söz konusu yazının, pervasızca iki ülke arasındaki dostluğu zedelemek ve toplumlarımız arasındaki iyi ilişkileri bozmaktan öte bir işlevi olamadığı aşikardır. Unutulmamalıdır ki bir ülkenin resmi makamlarını temsil eden kişileri hedef alan böyle seviyesiz hakaretler sadece şahısları değil, o ülkenin bütün vatandaşını hedef almaktadır." ifadelerini kullandı.

Zeybekci, bu çerçeveden yaklaşımla söz konusu yayınla ilgili yasal işlemlerin başlatılacağını ve sonuna kadar takip edileceğini belirterek, Almanya ve sınırlı da olsa bazı Avrupa ülkelerinden gelen her fırsatta kaynağı ve savunucu olduklarını iddia ettikleri demokrasi, insan hakları, basit insani etik kurallarına aykırı uygulamaları üzülerek takip ettiklerini vurguladı.

Demokrasinin temeli olan milyonlarca vatandaşın bilgi alma ve seçme hakkını ihlal anlamına gelen yasakçı hiçbir uygulamanın kabul edilmesinin mümkün olmadığının altını çizen Zeybekci, "Tarihi dostluğumuzun ve ekonomik bağlarımızın olduğu ülkelerde aklıselimi göreve davet ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

AYDIN DOĞAN'IN ORTAĞI
Öte yandan Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan aleyhine alkçakça haberleriyle bilinen Bild gazetesi, Axel Springer isimli Alman şirketinin bünyesinde faaliyet gösteriyor. Daha önce de gündeme geldiği gibi Aydın Doğan da bu şirketin ortakları arasında bulunuyor.

İşte tetikçi sitenin Bakan Zeybekci'ye hakaret içeren o aşağılık manşeti:
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  • 07 Mart 2017, Salı 15:43
YORUMLAR 7 yorum yapıldı

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serdar arkin serdar arkin

Baskalari degil sadece araba alimlari durdurulsun! Bild gazetesi her türlü tazminata evet demek zorunda kalir. Yoksa mahkeme görülmez, görülse bile suclu cikariz!

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 19:39
birsu birsu

Aydın Doğan a gösterilen kamuoyu tepkisine destek, ortağı yahudi axel springer medyadan geldi.yok aslında birbirlerinden farkları.

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 19:39
DOĞAN DOĞAN

hergele bergelin bild gazetesi mi hürriyet gazetesi mi aynı aynı birinci dünya savaşında da aynı yayınları bunların dedeleri yapmışlardı .haa onlar bun ların soyları.

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:57
Alper Alper

Kaçakcılıkdan köşeyi dönen bir sürü vatan haini barındırıyor bu ülke.Şüpheli işadamlarına ve şüpheli kamu görevlilerine nerden buldun yasası çıkmalı,hesabını veremeyenlerin bütün mal varlıklarına el konup,hapislerde çürütmeli ki olası ardıllara ders olsun.yoksa bu ülke düzelmez.

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 18:50
abbas abbas

aydın doğanın bu kaçıncı vukuatı korkuyormusunuz tüm mal varlığına el konulsun vatandaşlıkdan çıkarılsın

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evet6
hayır0
cevapla 07.03.2017 17:24
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