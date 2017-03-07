İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'un Akçaabat ilçesinde bir restoranda sivil toplum kuruluşları temsilcilerinin katılımıyla gerçekleştirilen "Referandum İstişare Toplantısı''nda yaptığı konuşmada, Ertuğrul Özkök'ü eleştirdi.

"Ertuğrul Özkök sana bir şey söylüyorum. Dilin yine çok uzamış senin." ifadesini kullanan Soylu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, dilin çok uzamış senin. Bak Sayın Başbakanımıza laf ediyorsun, senin kimlerin sözcülüğünü yaptığını biz bu ülkede biliyoruz. Çok net ve açık bir şekilde söylüyorum, neymiş, '1960'da rahmetli Menderes iktidara geldiğinde bu millet getirmiş, bu sistemle getirdi.' Nereden bu sistemle getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Sen bu ülkenin ne noktaya 1950'de geldiğinde, ne noktada, nasıl geldiğini bilmiyorsun. Recep Tayyip Erdoğan'ı bu millet getirdi. Sen bu ülkenin tarihini bilmiyorsun. Menderes'i başbakan yapmamak için milleti sıra dayağından geçirdiler. Tayyip Erdoğan'ı başbakan yapmamak için hapislere attılar. Sen bize bildiğimiz tarihi mi unutturuyorsun? Kimin sözcülüğünü yapıyorsun Ertuğrul Özkök?

Edepsizliğin yeri yoktur. Kimlerle birlikte olacaksan git onlarla birlikte ol. Yazıklar olsun. Hangi ızdırabı, sıkıntıyı çektin? 10 binlerce dolar maaşlarla beraber sırçalı köşklerde hayatını sürdürdün ve bu millete hakaret ettin. Edepsiz adam. Sakın ha sakın bir daha sesini çıkarma. Yazını yazacaksan yaz, sözlerini ortaya koyacaksan koy. Bu ülkenin hangi meselesine merhem oldunuz? Bu ülkenin terör meselesine mi merhem oldunuz? Bu ülkenin ekonomik meselesine mi merhem oldunuz? Sırça köşklerde viskilerinizi yudumladınız ve bu millete sabahtan akşama kadar hakaret ettiniz. Bu milletin sabrını zorlamayın. Bu milleti sıkıntıya düşürmeyin. Bugün özgürlüğünüz, hürriyetiniz, söz söyleme hakkınız varsa 15 Temmuz'da hiç o beğenmediğiniz, hiçbir zaman da kale almadığınız, yanından geçerken de 'kokusunu duymayayım' diye burnunuzu çevirdiğiniz bu aziz milletin varlığıyla bugün ayaktasınız. Edepsizlik etmeyin."



"O DÖNEMLER SONA ERDİ"

Bakan Soylu, millete hakaret dönemlerinin artık bittiğini belirterek, "O dönemler sona erdi. Millet kendi oyuyla reyiyle iddiasını ortaya koyan bir anlayışı bugün gerçekleştirmektedir. Çok net bir şekilde söylüyorum ve şu çok nettir." diye konuştu.