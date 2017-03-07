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Bakan Çelik, Alman mevkidaşıyla görüştü

AB Bakanı Alman Mevkidaşıyla telefonda görüştü. Çelik, "Türk bakanlarının Almanya'daki konuşmalarının engellenmesi asla kabul edilemez. Hükümetimize karşı sistematik bir engelleme var" dedi.

Bakan Çelik, Alman mevkidaşıyla görüştü

AB Bakanı , Alman mevkidaşıyla görüştü.

Çelik, "Türk bakanlarının Almanya'daki konuşmalarının engellenmesi asla kabul edilemez. Hükümetimize karşı sistematik bir engelleme var." dedi.

Çelik, Alman mevkidaşı Roth ile yaptığı görüşmede, "Bu durumun düzeltilmesini istiyoruz. Herhangi bir Alman siyasetçi Türkiye'ye gelip Alman vatandaşlarına konuşmak isterse, biz bu buluşmanın güvenliğini sağlayacak güçte bir ülkeyiz" diye konuştu.
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  • 07 Mart 2017, Salı 16:46
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