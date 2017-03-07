MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli , partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli'nin açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

"TÜRKLÜĞÜN BEKASI İÇİN EVET"

Üzerinde titrediğimiz bekamız tehdit altındadır. Geçmişte defalarca bu kapsamdaki kaygılarımızı milletimizle paylaştık. PKK'nın Kandil'den sonra Sincar'a yerleşme gayesi ve DEAŞ'ın Musul'dan sökülüp atılamaması ortadır. Oysa ki Türkiye Misak-ı Milli'nin nabız atışının olduğu her yerde olmalıdır. Bin yılda oluşan kardeşlik hukukun zedelenmesine yol açan bu süreç beka konusunda tehditler barındırmaktadır. Keşke yanılsaydık fakat karşımızdaki bunalım döngüsü sözlerimizin isabetli olduğunu ortaya koymuştur. Milli bekamız içten ve dıştan ateş altındadır. Bu ateşi yakanların silinmesi Türkiye'nin yegane hedefidir. Beka oyuncak değildir, şaka değildir. Şarlatanların lütfuna asla bırakılmayacaktır. İşte bu yüzden bu sebeple 16 Nisan'da Türklüğün bekası için evet diyeceğiz, bu ülke için yeminimiz var diyerek Türkiye'nin yanında duracağız. Küresel cinayet şebekesi taşeronları eliyle cinayetlerini icra etmektedir. Amaç Türk milletini etnik ve mezhep volkanında eritmektir.

"TÜRKİYE KAYNARSA BERLİN YANAR"

Türkiye kaynarsa Berlin yanar. Batı başkentlerinde terör örgütleri besiye çekildi. Terörizmin almanya'da takdir edildi. Teröristler Fransa'da alkışlandı. Nedir bu sözde gelişmiş ülkelerden çektiğimiz. Hala mı Haçlı aklı devrede, Türk düşmanlığı serviste. Geçen haftadan beri Türkiye aleyhtarı kararlar birbirini izlemektedir. Almaya'da yaşayan vatandaşlarımızı referandum konusunda bilgilendirmek doğru bir faaliyettir. Almanya bundan neden rahatsız olmuştur. Türkiye Cumhuriyeti'nin bakan ve vekillerinin konuşmaları hangi hakla engellenmiştir. AK Partili milletvekillerinin buluşması sabote ediliyorsa biz bunu Berlin'in iradesini Kandil'e devretmiş kabul ederiz. Siyasi temsilcilerin vatandaşlarımızla bir araya gelme arzusu Merkel'in tahammülsüzlüğünü kabartmıştır. Almanya hayır cephesinde yerini almış ancak bizim mi haberimiz olmamıştır.

"PKK İLE YATIP FETÖ İLE KALKIYORLAR"

Almanya PKK ile yatıp FETÖ ile kalkmıştır. Yaklaşık 4 milyon vatandaşımızın yaşadığı Almanya Türkiye'ye karşı örtülü faaliyette bulunan ülkelerdendir. Bunlar maskeli vandallardır. Avrupa ülkeleri kültürde grek, hukukta Roma'ya bağlıdır. Bu sebeple asırlardır müslüman Türk milletine yan bakmaktadırlar. Almanya'nın yolu yol değildir. Bu sözüm Türkiye'ye şaşı bakan tüm ülkelere. Tüm düya aklında tutsun Tük milleti birdir. Avrupa duy sesimizi. Bu ses Türk'ün hiç dinmeyen ayak sesidir. Türk hükümeti yalnız değildir. Almanya Başbakanı yanlıştan dönmelidir. Sabır ve soğukkanlılıkla ilişkilerin düzeltilmesi yolunu aramalıdır. Eğer bulunamazsa Almanya ağlamamalıdır.

ABD'NİN YPG'Lİ TERÖRİSTLERE SİLAH YARDIMI

Dün YPG'nin Menbiç'ten Türk askerini hedef alması bölgenin sıcak gelişmelere gebe olduğunu tekrar göstermiştir. Fırat Kalkanı'nın yeni hedefinin Menbiç olduğu bilinmektedir. ABD'nin YPG'li teröristlere silah yardımında bulunması iyi niyetle değerlendirilemez. Rakka'ya yönelik operasyon için Türkiye'nin desteği elzemken YPG'nin silahla donatılması kuşkulandırıcıdır. Irak'ta DEAŞ ile mücadele için görev alan ABD'li asker Rakka için Türkiye ile görüştüklerini ancak YPG'nin operasyona katılacak olduğnu söylemesi kuşkularımızı doğrulamaktadır. Türkiye sınırlarının ötesinde hiçbir terör unsurunun bulunmasına onay vermeyeceğini söylemişken ayak oyunlarıyla bozulmaya çalışılması gözden kaçmamaktadır.

"KRİPTO ELEMANLAR, İŞ BİRLİKÇİ PİYONLAR ÇIRPINMAKTADIR"

İnsanı ahlaklı kılan temel duygu hayadır. Hayası pazara çıkmışların 16 Nisan referandumu ile ilgili çarpık iddiaları gözümüzden kaçmamıştır. Kripto elemanlar, iş birlikçi piyonlar çırpınmaktadır. Kuyruklarını giremediği yerlere başlarını sokmaya çalışanların aslında ciddiye alınmalarına gerek yoktur. Eninde sonunda kazdıkları kuyuya kendileri düşecektir. Avara kasnak gibi dönen ve bir türlü durmayanlar için milli iradenin demir yumruğu 16 Nisan'da inecektir. CHP ve ülkücü katili aydınlıkçıların katırına binen bazıları var. Bu onların tercihidir. Bizden çizik yemişlerdir. MHP, nurlu yolculuğuna devam edecek. Bizde çok şükür ne sancak iner ne damar biter. Biliniz ki Türk tarihi film şeridi gibi geriye sarar ardından üç kişi çıkar. Biri Osmangazi, bir Mustafa Kemal diğeri de Alparslan Türkeş olur. Bizde er tükenmez. Bizde ülkü bitmez. Bunlar nereye giderse gitsinler musibeti çıbanbaşı olacaklardır. MHP'den kovulduktan sonra fikirlerini rehin bırakanlar fıstır. MHP, 16 Nisan'da demokrasi arenasında millet için devlet için cumhuriyet için Türkiye için Türklüğün bekası için EVET diyeceğiz. Haçlı kafilesine şamar EVET ile vurulacaktır. EVET yüz karası CHP'ye derstir. Sonuna kadar millet sonuna kadar devlet.