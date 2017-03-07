Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin 9.2 kilometre açığında saat 17.39'da meydana gelen deprem, 37.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.