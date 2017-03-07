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Akdeniz'de 3.2 büyüklüğünde deprem

Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Akdenizde 3.2 büyüklüğünde deprem
Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) Deprem Dairesi'nin verilerine göre Akdeniz'de Richter Ölçeği'ne göre 3.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Antalya Kaş İlçesi'nin 9.2 kilometre açığında saat 17.39'da meydana gelen deprem, 37.9 kilometre derinlikte kaydedildi. Deprem can veya mal kaybına neden olmadı.
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  • 07 Mart 2017, Salı 18:40
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