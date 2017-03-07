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ABD'nin 'lı ajanı tutuklandı

nda görev yaptığı belirlenen, bölgedeki terör operasyonlarına karşı vatandaşları provokatif eylemlere yönlendirmeye çalışan 'lı Hamza Uluçay, tutuklandı.

ABDnin PKKlı ajanı tutuklandı

nda tercüman olarak görev yaptığı belirlenen, terör örgütü 'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı provokatif eylemlerle yönlendirmeye çalıştığı iddiasıyla gözaltına alındıktan sonra adli kontrol kararıyla serbest bırakılan ve savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınan Hamza Uluçay, tutuklandı.

Mardin Kızıltepe Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan terör örgütü PKK'ya yönelik soruşturma kapsamında Adana'da düzenlenen operasyonda konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınan ve getirildiği Kızıltepe'de sevk edildiği mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldıktan sonra savcılığın itirazıyla yeniden gözaltına alınan Uluçay, Mardin Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye götürüldü.

Savcılıktaki sorgusunun ardından mahkemeye çıkarılan Uluçay, tutuklandı.

SAVCILIK SERBEST KALMASINA İTİRAZ ETMİŞTİ
Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri 23 Şubat'ta Uluçay'ın adresine operasyon düzenlemiş, şüpheli, adresinde ulaşılamaması üzerine görev yaptığı konsolosluk binasından çıktığı sırada gözaltına alınmıştı.

Konsoloslukta tercüman olarak görev yaptığı belirlenen şüphelinin, terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu "Behzat" kod adlı teröristin Mardin'de etkisiz hale getirilmesinin ardından bölgeye giderek halkı kışkırtmaya yönelik provokatif girişimlerde bulunduğu iddia edilmiş, şüphelinin evinde yapılan aramada 21 adet "B, C, D, F, G, K, L" serisi 1 dolar ele geçirilmişti.

Savcılıktaki sorgusunun ardından tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edilen Uluçay, adli kontrol kararıyla serbest bırakılmış, daha sonra savcılığın itirazı üzerine yeniden gözaltına alınmıştı.
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  • 07 Mart 2017, Salı 16:11
YORUMLAR 4 yorum yapıldı

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abbas abbas

bu coğrafyada her zaman satılık adam bulunmuştur. bunlar soysuz o kadr soysuz ki kendi vatanını anasını babasını satan aşağılık yaratıklar

Aynı Görüşte misiniz?
evet13
hayır0
cevapla 07.03.2017 17:21
memo memo

yakalamayin SIKIN kafasina bir kursun gebersin

Aynı Görüşte misiniz?
evet12
hayır1
cevapla 07.03.2017 17:03
FatihSultan23 FatihSultan23

şerefsiz hain pislik bu pisliğin boynuna tasma takın kaçmasın, hain şerefsiz amerika konsolosluk kamuflajlı terörist olmuş pislik. Yahu bunlar nasıl mahlukat nasıl dünyaya gelmişler, nerenin vatandaşları Allah kahretsin.

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evet0
hayır0
cevapla 07.03.2017 16:20
eğitim eğitim

BUNLARI SALANLARI TAKİBE ALIN

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evet17
hayır0
cevapla 07.03.2017 16:19
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