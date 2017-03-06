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inde son!

Zuhuri Şahin cinayetinde son!
Hollandalı gurbetçi Zuhuri Şahin 2013'te İstanbul'da ölü bulundu. Babası Emrah Şahin "Uyuşturucu kuryeliği yapıyordu" dedi. Polis, Şahin'in Barış Önder'in yöneticisi olduğu örgütün üyeleri tarafından öldürüldüğünü tespit etti. 7 kişi tutuklandı. 'in babası ise Sedat Şahin'in kardeşi Vedat Şahin'in öldürülmesinde katil zanlısı olarak tutuklu bulunuyor.

DİLEK YAMAN
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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