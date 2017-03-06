Yurtta panik!

Kız öğrenci yurdunda çıkan yangın korku dolu anlara neden oldu. Olay dün İstanbul Beşiktaş'ta yaşandı. Kız yurdunun önündeki yeraltı kabloları büyük bir gürültüyle patladı. Ardından yangın çıktı. Büyük panik yaşayan genç kızlar, binadan tahliye edildi. İtfaiye ekipleri, alevleri kısa sürede söndürdü. İGDAŞ ekipleri de elektrik akımını kesti. Bir kız öğrenci, "Ben uyuyordum. Birçok arkadaşımızda uyuyordu. Birkaç arkadaşımız elektrikler kesilmesi sonucunda şüphelenmişler ve arabanın yandığını görmüşler. Doğalgaz yanıp bu arabaya sıçramış sanırım. Çok büyük korkuyla, tedirginlikle aşağıya indik. Böyle bir sorumsuzluğu olması çok korkunçtu. Büyüklüğünü bilmiyorum ama bir ara cidden biz çatıdayken bile görüyorduk dumanları" dedi. Ekipler, yangın sonrası soğutma çalışması yaparken, yer altı kablolarının da arızası giderildikten sonra akımın vereceği duyuruldu.