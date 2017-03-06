Yeni Asya gazetesi çalışanı Nur Ener'in bir şikâyet sebebiyle gece yarısından sonra evi basılarak arama yapılmasının ardından önce gözaltına alındığı, ardından da tutuklandığı belirtildi. Ener, Çağlayan Adliyesi'ndeki 4. Sulh Ceza Hâkimliği tarafından tutuklanmasına karar verilmesinin ardından Bakırköy Kadın Kapalı cezaevine gönderildi.





SUÇU ARKADAŞINA ATTI

FETÖ'nün iletişim kurduğu program olarak bilinen "ByLock" kullandığı iddiasına ilişkin Ener, kendisini şöyle savundu: "E. N. K. isimli arkadaşım İzmir ve İstanbul'da kaldığım sürede yanıma gelip bir süre kalmıştı. Bir zaman telefonunun arızalı olduğunu beyan edip, bana ait telefonu kullandı. Bu şekilde Bylock kullanmış ise ben kullanmadım" diyerek tipik FETÖ'cü inkar taktiği izledi.



Ener savunmasında şunları söyledi:

"M. B. isimli şahsı tanıyorum. Ben üniversiteyi kazanıp gittiğimde zaten o evlerde kalan bir kişidir, ben gittiğimde o zaten orada idi. Orada kalan, abla olan kişiler bir telefon hattı alıp bankada hesap açmıştır. Onlara ulaşamayınca hırslanıp benim adımı verdi. Hatta beni aradı, bana telefonda 'Onlara olan öfkemden senin adını verdim, çok pişmanım' dedi. Ben de bunu bana demesine rağmen adresimi değiştirmedim, kaçmadım, suç işlemedim. Bu kişi, terör örgütüne olan öfkesinden benim onlar ile ilgim olmadığını bilmesine rağmen adımı vermiştir. Aleyhime olan hususları kabul etmiyorum, ben Yeni Asya gazetesinde 2 yıldır editör olarak çalışıyorum. Ailemde de böyle bir örgüte üye olan bir kişi yoktur."



FETÖ DİLİYLE SAVUNMA

FETÖ'ye çalıştığı daha önce de ortaya çıkan ​Yeni Asya, gazetenin birinci sayfasında Nur Ener'in tutuklanmasıyla ilgili bir açıklama yayımlandı. FETÖ'nün yayın organı suçüstü olmanın getirdiği panikle gerçeği inkar ederken, hukuksuzluktan bahsederek örgütün propagandasını yapmaktan da çekinmedi.



