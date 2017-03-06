Uyanık amca

Murat Şana'nınz, yeğeninin sünnet düğününden kaçması üzerine takıların boşa gitmemesi için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Olay İzmir Balçova'da meydana geldi. Murat Şana'nın yeğeni Yaman'ın sünneti için aile arasında tören düzenlendi. Törende yeniden sünnet edileceğini düşünen Yaman, takı merasimi sırasında kaçtı. Yaman'ın yerine ise altın ve paraları toplama işi amca Şana'ya kaldı! Yeğeninin pelerinin giyen, şapkasını takan Şana, davetlileri hem güldürdü, hem de şaşırttı! Şana, şunları söyledi: "İçimde bir ukde vardı. Sünnetim oldu ama düğünüm olmadı. Benim için ayrı bir anlamı oldu."