Yeğeninin sünnet düğününden korkup kaçmasını fırsat bilen Murat Şana, pelerini ve şapkayı giydi. Takıları tek tek toplayan uyanık amca, şaşkınlık içerisindeki davetlilerle anı fotoğrafı çektirmeyi de ihmal etmedi!
Murat Şana'nınz, yeğeninin sünnet düğününden kaçması üzerine takıların boşa gitmemesi için başvurduğu yöntem pes dedirtti. Olay İzmir Balçova'da meydana geldi. Murat Şana'nın yeğeni Yaman'ın sünneti için aile arasında tören düzenlendi. Törende yeniden sünnet edileceğini düşünen Yaman, takı merasimi sırasında kaçtı. Yaman'ın yerine ise altın ve paraları toplama işi amca Şana'ya kaldı! Yeğeninin pelerinin giyen, şapkasını takan Şana, davetlileri hem güldürdü, hem de şaşırttı! Şana, şunları söyledi: "İçimdebir ukde vardı. Sünnetim olduama düğünüm olmadı. Benimiçin ayrı bir anlamı oldu."
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