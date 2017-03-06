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Üniversiteli Burcu kaldırımda öldü

Üniversiteli Burcu kaldırımda öldü
Bartın'da önceki gün 21 yaşındaki Uğur Kalaycı'nın kullandığı otomobil, bir anda kontrolden çıkarak yaya kaldırımına çıktı. Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Diyestisyenlik Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi üniversite öğrencisi Burcu Duran'a (23) çaptı. Genç kız metrelerce havaya fırladı. Araç ise taklalar atarak bir galeriye ait 6 otomobile çarparak durabildi. Kazayı görenler durumu sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekipler tarafından ilk müdahalesi yapılan Burcu, hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı. Hafif yaralanan Kalaycı da tedavisinin ardından gözaltına alındı.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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