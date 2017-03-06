Üniversiteli Burcu kaldırımda öldü

Bartın'da önceki gün 21 yaşındaki UğurKalaycı'nın kullandığı otomobil, bir anda kontroldençıkarak yaya kaldırımına çıktı. KırıkkaleÜniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi DiyestisyenlikBölümü 2'nci sınıf öğrencisi üniversiteöğrencisi Burcu Duran'a (23) çaptı. Genç kızmetrelerce havaya fırladı. Araç ise taklalaratarak bir galeriye ait 6 otomobile çarparakdurabildi. Kazayı görenler durumu sağlıkekiplerine haber verdi. Olay yerine giden ekiplertarafından ilk müdahalesi yapılan Burcu,hastaneye kaldırıldı ancak kurtarılamadı.Hafif yaralanan Kalaycı da tedavisininardından gözaltına alındı.
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