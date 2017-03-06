Uçak yolcularına yeni haklar yolda

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından hazırlanan yeni talimat taslağına göre, havaalanının kapalı olması, otellerin doluluğu gibi hava taşıma işletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkı sunulmadığı takdirde, yolcunun makul ölçüdeki faturaları hava taşıma işletmesince ödenecek.

SHGM, havayoluyla seyahat eden yolcuların sahip olduğu haklar ile uçağa kabul edilmeme, uçuş iptali, uçuşun gecikmesi, alt sınıf ya da üst sınıfa yerleştirilme durumlarındaki asgari haklarını belirlemek amacıyla "Hava Yolu İle Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dai̇r Tali̇mat Taslağı" hazırladı. Yeni düzenlemenin, havayolu şirketlerinin görüşü alındıktan sonra yürürlüğe girmesi bekleniyor.

Söz konusu talimat, Türk menşeli hava taşıma işletmelerinin Türkiye'deki havaalanlarını iniş veya kalkış noktası olarak kullandıkları, yabancı menşeli hava taşıma işletmelerinin ise Türkiye'deki havaalanlarından gerçekleştirdikleri tarifeli ve tarifesiz tüm uçuşları kapsıyor.

TAZMİNAT HAKKI VE BİLET İADESİ

Düzenleme bu haliyle yayımlanırsa, yerli tarifeli hava taşıma işletmelerinden alınan gidiş-dönüş sıralı biletlerde gidiş biletinin kullanılamaması nedeniyle, yolcunun dönüş uçuşuna kabul edilmemesi halinde tazminat hakkı söz konusu olacak. Havaalanının kapalı olması, havaalanında hizmet hakkı temin edilecek müessese bulunmaması ya da müesseselerin kapalı olması, otellerin doluluğu gibi hava taşıma işletmesinden kaynaklanmayan sebeplerle hizmet hakkı sunulmadığı takdirde, yolcunun makul ölçüdeki faturaları hava taşıma işletmesince ödenecek.

Yolcular, tarife değişikliğinden 2 hafta ve daha az sürede bilgilendirilirse tazminat hakkını haiz olacak. Teknik ve operasyonel nedenlerle bağlantılı seferlerden birinin gecikmesinden kaynaklı devam seferini kaçıran yolculara tüm hizmetler verilecek ve tazminat ödemesi yapılacak. Ancak, yolcuya son varış yerine planlanandan en fazla üç saat sonra ulaşmalarına olanak veren güzergah değişikliği teklif edilmesi durumunda, uçuşu icra eden hava taşıma işletmesi tazminat ödemekle yükümlü tutulmayacak.

Güzergah değişikliği söz konusu olduğunda, son varış yeri değiştirilmeden, gün kısıtlaması yapılmadan, boş koltuk durumu dikkate alınarak, yolcunun uygun göreceği tarihte, ilave ücret tahsil edilmeksizin ulaşım imkanı sağlanacak.

Zorunlu bir sebep olmaksızın aktarma noktasında yapılan uçuş iptallerinde, seyahatin gerçekleştirilmeyen bölüm veya bölümleri ile yolcunun planlamış olduğu seyahatin tamamlanmasının artık herhangi bir anlamı kalmaması ve ücret iadesinin talep edilmesi durumunda, bilet ücretinin tamamının iadesi yapılacak. İade işlemi, biletin satın alındığı fiyat üzerinden, en geç yedi gün içerisinde gerçekleştirilerek, yolculara tazminat ödenecek.

TAKSİ İÇİN ÖDEME YAPILMAYACAK

Gece konaklaması gerektiren değişiklikler yapıldığında, uçuşu gerçekleştiren hava taşıma işletmesi yolculara otelde veya uygun bir tesiste konaklama hakkı verecek. Ayrıca, hava taşıma işletmeleri, havaalanı ile konaklama yeri arasındaki ulaşımı, yolcuların meydanlarda işlem yapmalarına imkan verecek şekilde ücretsiz sağlayacak. Ancak, yaşlı, hasta, engelli yolculara konaklama hizmeti gündüz de verilecek. Konaklama hakkından yararlanan yolcular, işletmeleri tarafından teklif edilen ilk uçuş ile seyahat edecek. Yolcunun ikametinin kalkış gerçekleştirilen havaalanı ile aynı olması durumunda, hava taşıma işletmeleri konaklama hizmeti sunmayacak.

Uçağın zorunlu nedenlerden dolayı başka bir havalimanına yönlendirilmesi durumunda, yolcunun son varış noktasına transfer masrafı karşılanacak ancak otobüs, tren, dolmuş gibi toplu taşıma ulaşım olanakları varken yolcuların şehirler arası varış noktasına ulaşımını taksiyle sağlamaları durumunda ödeme kabul edilmeyecek.

Havayolu şirketi, uçuşlarla ilgili sıkıntılar yaşandığında tüm yolculara, makul ölçüde sıcak ve soğuk içecekler, günün zamanına göre kahvaltı veya yemek ile ilave hafif ara yemeği hizmeti sağlamakla yükümlü olacak.

Yolcuların uçak içinde veya dışında, 2 saat ve üzeri bekletilmesi durumunda da düzenleme kapsamında hizmet hakkı verilecek.

İç hatlarda seyahat eden yolculara yapılacak tazminat ödemeleri, 4 Ocak 2016 tarihli Merkez Bankası avro satış kuru esas alınarak yapılacak. 31 Aralık'a kadar iç hatlarda geçerli olacak bu oran, yıl sonunda yeni düzenleme olmazsa enflasyon oranında artacak.

Şikayete konu durumlarda başvuruların uçuş tarihinden itibaren en geç 6 ay içerisinde ilgili hava taşıma işletmesine yapılması gerekiyor. Hava taşıma işletmesi tarafından şikayete verilen cevabın yeterli olmaması, şikayetten sonuç alınamaması ya da şikayete 10 gün içerisinde cevap verilmemesi durumunda ise Sivil Havacılık Genel Müdürlüğüne başvuru yapılması gerekiyor.