



TSK'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.

