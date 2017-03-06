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'nın en önemli ateş gücü banda giriyor

Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 nin, 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.



'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 nin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 15:19
YORUMLAR 1 yorum yapıldı

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Hakan Hakan

Bütün üniversitelerimiz iş adamlarımız resmi ve özel sektör kuruluşlarımızın her biri yeminli olarak yabancılara sızdırılmayacak şekilde bilgi sırlarımızın saklanması şartıyla en önemli milli bir görev bilincinde savunma sanayimizin en ilerde olması için hiç durmadan çalışarak çok etkili silah üretimleri yapmalıdırlar.

Aynı Görüşte misiniz?
evet4
hayır0
cevapla 06.03.2017 17:26
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