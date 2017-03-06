TSK'nın en önemli ateş güçleri arasında yer alan ve terör örgütlerine karşı hem yurtiçi hem de sınırdışı operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına Obüslerinin 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızla devam ediyor.
TSK'nın en önemli ateş gücü banda giriyor
Terör örgütlerine karşı yapılan operasyonlarda aktif olarak kullanılan T-155 Fırtına obüslerinin, 2. versiyonlarının üretilmesi için çalışmalar hızlandırıldı.
Etiketler: Fırtına obüsleri , TSK
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