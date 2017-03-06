TıpaTIP ikizler

Konya Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde ikiz doktorları görenler gözlerine inanamıyor. Tek yumurta ikizi 28 yaşındaki Melek ve Dilek Çağlayan kardeşler, hayatlarının büyük bir bölümünü birlikte geçirdi. Üniversite eğitiminin sadece iki yılında ayrı kalan Çağlayan kardeşler, 2012'de Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi'ni başarıyla bitirdi. Üniversitenin Meram Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Ana Bilim Dalında birlikte görev yapmaya başladı. Hareketleri, gülüşleri, boyları, kiloları, saçları, kısacası her şeyi benzer olan Melek ve Dilek'in yaşadıkları ise gülümsetiyor. Dilek Çağlayan, "Tanımadığım hastalar beni Melek sanarak selam veriyor, tahlil sonuçlarını göstermeye çalışıyor" derken kardeşi Melek ise "Dilek poliklinikteyken hastalar yolumu kesip ne zaman geleceğimi soruyor. İnsanlar korkuyor, 'Bu kişi nasıl benden önce gelebiliyor, az önce görmüştüm' diyor. Bazen inandıramıyoruz" diye konuştu.