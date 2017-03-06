Teröre geçit yok!

Terörle mücadele kapsamında son 1 haftada yapılan operasyonlarda 386 kişi gözaltına alındı 32 kişi de tutuklandı. İçişleri Bakanlığı ndan yapılan açıklamada,"Jandarma Özel Harekât (JÖH), Jandarma Komando Birlikleri, Polis Özel Harekât (PÖH) ayrıca iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Hava ve Kara unsurlarınca 201 operasyon gerçekleştirilmiş, örgüte yardım ve yataklık iddiası ile 386 kişi gözaltına alınmış, bunlardan 32 kişi tutuklanmıştır." İfadelerine yer verildi.

YABANCI TERÖRİSTLERLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

DEAŞ terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı



FETÖ/PDY İLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

920 kişi gözaltına alınmış bunlardan 45'i tutuklandı



SOL TERÖR ÖRGÜTLERİYLE MÜCADELE KAPSAMINDA,

Sol terör örgütü ile irtibatlı olduğu değerlendirilen 12 kişi gözaltına alındı

ÜLKE GENELİNDE YÜRÜTÜLEN BU OPERASYONLARDA;

-2'si ölü,

-7'si sağ yakalanan,

-1'i teslim olan olmak üzere toplam 10 terörist etkisiz hale getirildi

Yürütülen bu operasyonlar neticesinde;

-Teröristler tarafından kullanılan, 8 ilde (Tunceli-12, Ağrı-2, Bitlis-2, Mardin 1, Şırnak-1, Van-2, Muş-1 Hakkâri-2) 23 sığınak/barınak/mağara kullanılamaz hale getirildi.

-Tuzaklanan 18 el yapımı patlayıcı/mayın imha edildi.



-900 kg patlayıcı yapımında kullanılan madde,

-3 El Bombası,

-13'ü ağır ve uzun namlulu (1 Zagros, 12 Kalaşnikov) olmak üzere toplam 25 adet çeşitli çaplarda silah ele geçirildi.

UYUŞTURUCU VE KAÇAKÇILIK İLE MÜCADELEYE YÖNELİK 72 İLDE GERÇEKLEŞTİRİLEN 590 OPERASYONDA;

Piyasa değeri 41.351.506 TL olan;

-2 ton 943 kg Esrar,

-138 kg Eroin,

-20 kg Afyon,

-5 kg Metamfetamin,

-4 kg Kokain,

-1 kg Sentetik Kannabinoid (Bonzai),

-293 kök Kenevir,

-2.204.826 adet Uyuşturucu Hap ele geçirildi.

Ayrıca piyasa değeri 5.451.834 TL olan;

-688.103 adet Kaçak Sigara,

-138.068 litre Akaryakıt ele geçirildi.

Bu operasyonlar kapsamında 806 kişi gözaltına alınmış, 49 kişi tutuklandı.

DÜZENSİZ GÖÇLE MÜCADELE KAPSAMINDA;

324'ü denizlerde olmak üzere 1.596 düzensiz göçmen yakalanmış, düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 49 organizatöryakalanarak gözaltına alınmış, bunlardan 30'u tutuklandı.