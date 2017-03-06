Tarihi satacaklardı

Erzincan'da yol uygulamasında durdurulan bir araçta 5 tarihi bilezik ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 5 tarihi bilezik ele geçirildi. Araçtaki F.D., C.B. ve H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.