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Tarihi satacaklardı

Tarihi satacaklardı
Erzincan'da yol uygulamasında durdurulan bir araçta 5 tarihi bilezik ele geçirildi. Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Erzincan-Erzurum karayolu üzerindeki uygulama noktasında şüphe üzerine bir aracı durdurdu. Yapılan aramada aracın yolcu koltuğunun altına gizlenmiş 5 tarihi bilezik ele geçirildi. Araçtaki F.D., C.B. ve H.M. hakkında yasal işlem başlatıldı.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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