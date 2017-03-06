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Taha’yı yatağa mahkum ettiler

Taha’yı yatağa mahkum ettiler
Antalya'da Necla ve Gültekin Gümüştekin çiftinin 3 yaşındaki çocukları Taha'ya beyin felci teşhisi konuldu. Minik yavru yatağa ve 5 makineye bağlı yaşamaya başladı. Ailesi, Taha'nın rahat hareket etmesi için internetten bir cihaz aldı. Ancak gelen ürün hem Taha'ya dar geldi. Hem de kırık çıktı. Duruma isyan eden aile, "Hayırseverlerin desteği ile 4 bin 200 TL değerindeki cihazı satın aldık. Ancak bozuk çıktı. Paramızı geri versinler. Bebeğimize evde fizik tedavi yapılması için yardım istiyoruz" dedi.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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