Taciz dayağı!

Niğde'de iddiaya göre 30'lu yaşlarda bir kadın dün çocuğunu okuldan aldı. Evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 60 yaşlarındabaşında kep olan bir adam arkasınayaklaştı. Uzun süre takibe aldı. İzlendiğini fark eden kadın, çocuğunun beslenme çantasını eline aldı. Daha sonra yaşlı adamın kafasına vurmaya başladı! Ardından caddede kovalayıp "Yol ortasındatacize uğruyoruz" diye bağırdı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
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