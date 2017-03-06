Yol Durumu
  1. Almanya kimin oyuncağı?
  2. Taha’yı yatağa mahkum ettiler

Taciz dayağı!

Taciz dayağı!
Niğde'de iddiaya göre 30'lu yaşlarda bir kadın dün çocuğunu okuldan aldı. Evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 60 yaşlarında başında kep olan bir adam arkasına yaklaştı. Uzun süre takibe aldı. İzlendiğini fark eden kadın, çocuğunun beslenme çantasını eline aldı. Daha sonra yaşlı adamın kafasına vurmaya başladı! Ardından caddede kovalayıp "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırdı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar