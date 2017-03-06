Taciz dayağı!

Niğde'de iddiaya göre 30'lu yaşlarda bir kadın dün çocuğunu okuldan aldı. Evine doğru yürümeye başladı. Bu sırada 60 yaşlarında başında kep olan bir adam arkasına yaklaştı. Uzun süre takibe aldı. İzlendiğini fark eden kadın, çocuğunun beslenme çantasını eline aldı. Daha sonra yaşlı adamın kafasına vurmaya başladı! Ardından caddede kovalayıp "Yol ortasında tacize uğruyoruz" diye bağırdı. Şüpheli şahıs ise olay yerinden koşarak uzaklaştı.