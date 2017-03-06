Sistem her doğan için

Başbakan Binali Yıldırım, referandum mitinglerine Bingöl ve Muş'ta devam etti. Cumhurbaşkanlığı Sistemi'nin getireceği yenilikleri belirtti:



FETÖ'nün itleri de, kendisi de hesap verecek. Bu ülkenin, ay-yıldızlı bayrağın altında yaşayan Zazalar, Kürtler, Türkler ve ne kadar etnik grubumuz varsa başımızın tacıdır.



Sandıktan 'evet' çıkacak, FETÖ de, PKK da, DEAŞ da bitecek. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi ile daha hızlı, kaliteli, randımanlı işleri gerçekleştirmiş olacağız. Sistem üzerinde hizmetler yağ gibi akacak.



Bu sistem Erdoğan için geliyor diyorlar. Bu sistem Erdoğan için değil, her doğan içindir. ABD'de tek adam iş başında. Orada diktatörlük mü var?



Sisteme CHP ile HDP karşı çıkıyor. Bunlar ahbap, çavuş ilişkisi. CHP-HDP kara tren solcusu. Ülkeye hızlı tren gelmiş. Uçakla yolculuk yaygınlaşmış. Her yere havaalanı yapılmış... Bunlar hala kara trende kalmış!