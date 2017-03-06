Sahil yolunda facia

Korkunç kaza önceki gün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Muhammer Akbulut, lüks otomobiline bindi. Sahil yolunda gaza bastı. Hız sınırını aştı. Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Gamze Aydoğdu (23) ve Mustafa Özdemir (42)'e çarptı. Aracını yaklaşık 300 metre ileriye bırakıp kaçtı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralıların hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının ayakkabısını ise metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Polis kaçan sürücüyü kısa sürede yakaladı. Emniyete götürülen Akbulut'un işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği öğrenildi.



Ahmet ALTINDİŞ