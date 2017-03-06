Sahil yolunda facia

Korkunç kaza önceki gün İstanbul Maltepe'de yaşandı. Muhammer Akbulut, lüks otomobiline bindi. Sahil yolunda gaza bastı. Hızsınırını aştı. Bu sırada yoldan karşıya geçmeye çalışan Gamze Aydoğdu (23) ve MustafaÖzdemir (42)'e çarptı. Aracını yaklaşık 300 metre ileriye bırakıp kaçtı. Kazayı görenler durumu hemen sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine giden ekipler, yaralıların hayatını kaybettiğini belirledi. Genç kadının ayakkabısını ise metrelerce uzağa fırladığı görüldü. Polis kaçan sürücüyükısa sürede yakaladı. Emniyete götürülenAkbulut'un işlemlerinin ardından adliyeyesevk edileceği öğrenildi.
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