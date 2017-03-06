Rezil Almanya

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da KADEM tarafından düzenlenen Kadın ve Demokrasi Buluşması Programı'na katıldı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'ye konuşma izni vermeyen Almanya'ya sert çıktı:



Arkadaşlarımızı konuşturmuyorlar. Varsınlar konuşturmasınlar. Yani konuşturmamakla Almanya'daki oyların 'evet' değil de 'hayır' çıkacağını mı zannediyorsunuz?



Ey Almanya! Sizin demokrasiyle yakından uzaktan alakanız yok. Sizin şu andaki uygulamalarınız, geçmişteki Nazi uygulamalarından farkı değil.



Nereden gelirseniz gelin. Eğer 'demokrasi' diyorsanız, fikri düşünceye saygıyı bileceksiniz. Bilmiyorsanız, bilesiniz ki netice sizin aleyhinize olacak. Bunları biz dünyaya rezil rüsva edeceğiz. Öyle sadece içine kapalı bir demokrasi değil.



Ve biz artık o Nazi dünyasını görmek istemiyoruz. O faşist rejimlerin uygulamalarını görmek istemiyoruz. Ben biliyordum ki Almanya bunları bırakalı çok oldu. Ama yanılmışız demek ki...



Bak şimdi Kandil'den haber var. Ne diyor kandil? Oyumuz 'hayır'! Kandil'le birlikte hareket eden var mı? Var. Eğer 16 Nisan'da hayır oyu vermek suretiyle, Kandil'le beraber o değirmene su taşıyacaksak ülkemizin halinin ne olacağını düşünün. Barışın simgesi 'evet'tir. Barış 'hayır'dan geçmez.



Dün kadını alınıp satılan bir eşya olarak görenler, bugün dek kadın bedenini metalaştırarak bir anlamda modern kölecilik yapıyorlar. Bizim kadınlarımızın haklarını hukuklarını korumak için dışardan model almaya, kopya çekmeye ihtiyacımız yoktur.



Çocuklara hep tavsiyem şudur. Annelerinizin ayaklarının altını öpün, orada cenneti koklayın. Bundan daha büyük zenginlik olamaz. Biz kendi aile büyüklerimizden bunları dinledik. Affedersin üç beş psikopatın yanlışı, ne bizi ne inancımızı, ne geleneğimizi temsil eder.



Kadem ortaya koyduğu özgün yaklaşımla takdiri hak eden bir sivil toplum kuruluşumuzdur. Uğradığı haksızlıklar adaletsizlikler karşısında kadının yanında yer almak insan olan herkesin görevidir. Bir yandan fabrikalarda, tarlalarda çalışan diğer yandan evini çekip çeviren, çocuklarını büyüten kadınların üzerindeki yük gerçekten çok ağırdır.



