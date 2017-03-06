Ölümüne hayat!

Ayşe Kaçmaz, 4’üncü çocuğunun rahmine yapışık olduğunu öğrendi. Doktorlar, ‘Doğumda bebeğinle ölebilirsin’ dedi. Tüm riskleri göze alan kadın, kanserli tümör ameliyatlarında uygulanan ‘klips yöntemiyle’ yavrusunu dünyaya getirdi
Kahramanmaraş'tayaşayan Ayşe ve AslanKaçmaz çifti 20 yılönce evlendi. 3 erkek evlatdünyaya getiren çift, geçtiğimiz15 Temmuz'da kız çocuklarıolacağını öğrendi. Hamileliğin4'üncü ayında ise bebeğinrahim duvarına yapışık olduğubelirlendi. Doktorlar, anne vebebeğin doğumda yüzde doksanöleceğini söyledi. Tüm risklerigöze alan genç kadın doğumdanvazgeçmedi. Tavsiyeler üzerineAnkara'da çalışan Prof. Dr. PolatDursun ile irtibata geçti. Dursun,kanserli tümör ameliyatlarındauyguladığı 'klips yöntemi' iledoğumu gerçekleştirebileceğinisöyledi. Bunun üzerine aileAnkara'ya gitti.Geçtiğimiz günlerde ameliyatagiren Ayse Kaçmaz, bebeğinisağ salim dünyaya getirdi.tıp tari hine geçecekDoğumdan önce yakınlarıylahelalleşip, vasiyetini yazdığınısöyleyen Kaçmaz, "Doktorumateşşekkür ediyorum. BebeğimizeCelal Yiğit ismini verdik. İkimizde sağlıklıyız" dedi. JinekolojikOnkolog Prof. Dr. Dursun ise "Özelklipslerle ana damarları sıkıştırdık.Bu sayede plesantanın patlamariskini azalttık. Yeni yöntemien kısa zamanda makale olarakyayınlayarak tıp literatürünekazandırmış olacağız" diyekonuştu.
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