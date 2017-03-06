Ölümüne hayat!

Kahramanmaraş'ta yaşayan Ayşe ve Aslan Kaçmaz çifti 20 yıl önce evlendi. 3 erkek evlat dünyaya getiren çift, geçtiğimiz 15 Temmuz'da kız çocukları olacağını öğrendi. Hamileliğin 4'üncü ayında ise bebeğin rahim duvarına yapışık olduğu belirlendi. Doktorlar, anne ve bebeğin doğumda yüzde doksan öleceğini söyledi. Tüm riskleri göze alan genç kadın doğumdan vazgeçmedi. Tavsiyeler üzerine Ankara'da çalışan Prof. Dr. Polat Dursun ile irtibata geçti. Dursun, kanserli tümör ameliyatlarında uyguladığı 'klips yöntemi' ile doğumu gerçekleştirebileceğini söyledi. Bunun üzerine aile Ankara'ya gitti. Geçtiğimiz günlerde ameliyata giren Ayse Kaçmaz, bebeğini sağ salim dünyaya getirdi. tıp tari hine geçecek Doğumdan önce yakınlarıyla helalleşip, vasiyetini yazdığını söyleyen Kaçmaz, "Doktoruma teşşekkür ediyorum. Bebeğimize Celal Yiğit ismini verdik. İkimiz de sağlıklıyız" dedi. Jinekolojik Onkolog Prof. Dr. Dursun ise "Özel klipslerle ana damarları sıkıştırdık. Bu sayede plesantanın patlama riskini azalttık. Yeni yöntemi en kısa zamanda makale olarak yayınlayarak tıp literatürüne kazandırmış olacağız" diye konuştu.



