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Nazi kafalı 'dan bir skandal karar daha

'da şimdi de eski Enerji Bakanı 'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.

Nazi kafalı Almanyadan bir skandal karar daha

yasak zihniyetine devam ediyor. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ ile başlayan ve Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci'nin konuşma yapacağı iki salonun iptalinin ardından şimdi de eski Enerji Bakanı 'ın konuşma yapacağı salonun sözleşmesi iptal edildi.

Almanya'nın Hessen Eyaleti Frankfurt yakınlarındaki Kelsterbach Kasabası Belediyesine ait Conference & Event Center'de bugün 19.30'da gerçekleştirilecek olan konferans, salonun kira sözleşmesinin iptal edilmesiyle çıkmaza girdi.

AK Parti Yurtdışı Seçim Koordinasyon Merkezi alternatif bir salon arayışı içerisinde olduğunu duyurdu.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 18:13
YORUMLAR 3 yorum yapıldı

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ALI ALI

100 YILDIR HAYIR HAYIR DEDIK. TÜRKIYEYE 3 SINIF ÜLKE GIBI BAKILDI. YETER BUNDAN SONRA EVET EVET EVET. ALMANLARI GÖRÜYORMUSUNUZ. BIZDE DAHA GIDIP ONLARIN VOLKSWAGENI BMW ALIYORUZ. TÜRKIYEDE ÜRETILEN MAL ALIN

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır1
cevapla 06.03.2017 19:25
WERMANN WERMANN

ALMANYA GIBI DOSTUN VARSA DÜSMANA IHTIYACIN KALMAZ.

Aynı Görüşte misiniz?
evet9
hayır0
cevapla 06.03.2017 19:18
ahmet ahmet

Almanyanın dedeleri hitlerdi.Bunlardan daha ne beklenir.Asıllarına dönüyorlar.Aslıda biz Türk milleti olarak bunların araçlarını almamamız lazım.Uzak doğunun araçlarını alalım ne olacak sanki.Türkiye en çok Almanya'dan yapılan otomobil ithalatına milyonlarca dolar ödüyor yazık günah.

Aynı Görüşte misiniz?
evet7
hayır0
cevapla 06.03.2017 18:39
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