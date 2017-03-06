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den alınan bilgiye göre gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı olacak.

Meteoroloji uyardı! Güzel havalar sona mı eriyor?
Yapılan son değerlendirmelere göre, yurdun batı kesimlerinin parçalı, zamanla çok bulutlu, gece saatlerinde Edirne, Kırklareli ve Çanakkale çevreleri ile Balıkesir'in batı kıyılarının yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Sabah ve gece saatlerinde iç ve doğu kesimlerde yer yer pus ve sis bekleniyor. Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun doğusunda buzlanma ve don olayı görüleceği tahmin ediliyor.

Genel Müdürlüğünden alınan tahminlere göre, hava sıcaklığıyurdun kuzey ve iç kesimlerinde 2 ila 6 derece artacak, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacak ve ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. Rüzgarın, genellikle güney yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın batısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetlice (30-50 Km/saat) esmesi bekleniyor.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 14:11
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