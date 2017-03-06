Kuşkonmaz yedi hayatı değişti

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olan Aslı Aksoy (37) ABD'de yediği kuşkonmaz sayesinde hayatını değiştirdi. İstanbul'da tekstil ve gıda üretim alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, işinibırakıp Muğla'nın Ula İlçesi'ndeki42 dönümlük arazidekuşkonmaz üretimine başladı. Aslı Aksoy'un 'Eli Belinde' adlı şirketinde yöre halkından 6 kadın çalışıyor. "Sürekli Ege'ye dönmeyi hayal ettim" diyen Aksoy "Türkiye'de pek fazla tanınmayan kuşkonmaz sağlık açısından çok faydalı. Folik asit zengini ve kalp dostu. Kilosu 35 TL'den satılıyor" dedi.
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