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yedi hayatı değişti

ODTÜ’lü Aslı, kariyerini bırakıp üreticisi oldu...

Kuşkonmaz yedi hayatı değişti
Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) İşletme Bölümü'nden mezun olan (37) ABD'de yediği sayesinde hayatını değiştirdi. İstanbul'da tekstil ve gıda alanlarında pazarlama müdürü olarak çalışan Aksoy, işini bırakıp Muğla'nın Ula İlçesi'ndeki 42 dönümlük arazide kuşkonmaz üretimine başladı. Aslı Aksoy'un 'Eli Belinde' adlı şirketinde yöre halkından 6 kadın çalışıyor. "Sürekli Ege'ye dönmeyi hayal ettim" diyen Aksoy "Türkiye'de pek fazla tanınmayan kuşkonmaz sağlık açısından çok faydalı. Folik asit zengini ve kalp dostu. Kilosu 35 TL'den satılıyor" dedi.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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