Koruyucu melek

Sevginin gücü, engelli bir çocuğu iyileştirdi. Tekirdağ'da yaşayan 2 çocuk annesi Sibel Hıdır ve eşi, 5 yıl önce sosyal hizmetlere gitti. Çift, konuşma ve bedensel engelli 3 yaşındaki Evren'in koruyucu aile statüsünde bakımını üstlendi. Hıdır çifti, konuşamayan ve kollarını hareket ettiremeyen Evren'e kol-kanat gerdi. Sibel Hıdır, gözü gibi baktığı çocuğun başında gece gündüz bekledi. Evren ise koruyucu ailesinin sevgisine "iyileşerek" cevap verdi. "Konuşamaz, okuyamaz ve kolunu kullanamaz" denilen Evren, ilk olarak "Baba" ve "Anne" dedi. Evren kollarını da hareket ettirerek kendisini sevgiyle büyüten koruyucu ailesine en güzel hediyeyi verdi. Çocukta gözlenen hızlı iyileşme ise doktorları bile şaşkına çevirdi. 2. sınıfa giden ve her desten 100 alan Evren, başarısıyla yaşıtlarını geçti. Evren'in konuşma ve bedensel engellerini kalpten ve samimi sevgileriyle aştıklarını ifade eden Sibel Hıdır, Evren sayesinde hayata daha çok bağlandıklarını söyledi. Hıdır, koruyucu aile veya evlat edinme sisteminden durumu iyi olan tüm ailelerin yararlanması gerektiğini de sözlerine ekledi.