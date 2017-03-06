Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi'nde muhalefet partilerinin sunduğu "Seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar önerisi" oybirliği ile kabul edildi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu, muhalefet partilerinden Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) ve Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin (CTP) 2 Temmuz 2017'de, hükümet ortakları Demokrat Parti (DP) ile Ulusal Birlik Partisi ise (UBP) 15 Nisan 2018 tarihinde erken seçim yapılmasına yönelik önergelerini görüştü.

Meclis Başkanı Sibel Siber başkanlığında yapılan oylamada, iktidarın büyük ortağı UBP, her iki önergeye de destek verdi. Oylamada, "Seçimlerin yenilenmesine ilişkin karar önerisi" oybirliği ile kabul edildi.Buna göre, erken seçimin muhalefetin önergesi olan 2 Temmuz 2017 ya da iktidar kanadının istediği 15 Nisan 2018 tarihinde yapılması kararını ilerleyen günlerde Meclis Hukuk ve Siyasi İşler Komitesi belirleyecek.KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, Mecliste yaptığı konuşmada, her iki tarihe de saygı duyduklarını belirterek, seçimin yapılmasını kimsenin engelleyemeyeceğini ve seçimden hiçbir zaman kaçmadıklarını ifade etti.

50 sandalyesi bulunan KKTC Meclisinde Cumhuriyetçi Türk Partisi (CTP) 20, UBP 18, DP-UG 5, Toplumcu Demokrasi Partisi (TDP) 3 sandalyeye sahip. Mecliste ayrıca 4 bağımsız milletvekili bulunuyor. Geçtiğimiz yıl nisan ayında UBP ile DP koalisyon hükümeti kurmuştu.