RÖPORTAJDA MESAJ
Bu röportajın ardından 4 ay içinde Edirne'de Şükrü Paşa'nın heykeli dikildi ve anıt mezar yapılarak Şükrü Paşa'nın İstanbul Merkezefendi'deki naaşı Edirne'ye taşındı. Bu emrin dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu tarafından verildiği ortaya çıktı. Kıvrıkoğlu, anıtın açılışından 1 ay sonraki YAŞ'ta Genelkurmay Başkanı oldu ve '28 Şubat 1000 sürecek' sözüyle de tarihe geçti. Şükrü Paşa'nın torunu Sevgi Kutlukan, Derin Tarih Dergisi'ne verdiği röportajda heykel ve anıt mezar konusunu "Girişim bizzat ordumuzdan geldi. Ailenin de izniyle zamanın Kara Kuvvetleri Komutanı Hüseyin Kıvrıkoğlu'nun önderliğindeki ordumuzca anıtmezar yapılarak dedemin cenazesi Edirne'ye nakledildi" sözleriyle anlattı.
FETÖ'nün darbe girişiminden sonra uzun süre içerisinde kaldığı yapıyı araştırmaya başlayan Avukat Nazmi Aksoy, Şükrü Paşa konusunun da 28 Şubat döneminin incelerken dikkatini çektiğini anlattı.
TURLAR MEZARA
Edirne'ye FETÖ kanalı ile gelen tüm turların Şükrü Paşa Anıt Müzesine uğradığını belirten Aksoy, kendisinin de bu turlardan birine katıldığında hayret içerisinde kaldığını söyledi. Bu turlarda Şükrü Paşaya hassaten dualar edildiğini, cevşen okunduğunu bunun gerçek sebebini ise rehberlerin bildiği, ancak ziyaretçilerin bilemeyeceği bir sır olarak görüldüğünü anlattı.
OKULA DA ADI VERİLDİ
Yıllarca bu konunun zihnine takıldığını ifade eden Aksoy, "28 Şubatçılar gerçekten Gülen'e düşman olsa, öyle bir dönemde yapacakları varsa da yapmazlardı. 14 yıl atıl kalmış ve Gülen'in dedem dediği bir kişiye ait anıtın 28 Şubat'tan 1 sene sonra, 4 ay içinde bitirilmesi ve açılması tesadüf olamaz" dedi. Öte yandan Gülen Edirne'de göreve başladıktan 3 yıl sonra Türkiye Cumhuriyeti tarihinde ilk kez Şükrü Paşa'nın ismi Edirne'de bir ilkokula verilmişti.
HEYKEL DİKENLER İHRAÇTA BAŞROLDE
Aralık 1998'de YAŞ kararıyla ordudan atılan Yakup Baykan, heykeli diken iki isimden biri olan dönemin Tugay Komutanı Zafer Özer ile heykelin dikildiği tarihte Edirne'de 3. Mekanize Piyade Taburunda birlikte görev yaptığını anlattı. Baykan, Zafer Özer'e "Biz TSK içinde ne isek oyuz. İnancı gereği eşim başörtüsü takıyor. Siz gidin pirincin içindeki beyaz taşları ayıklayın" dediğini, Özer'in kapıdan çıkarken "Biliyorsun bu konular beni aşan şeyler" dediğini aktardı.
Kaynak:Yeni Şafak
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fetönün ermeni dedesi vatan haini olduğu için erzurumda asıldı cizvit papazı ermeni fetö intikamını almak için ingilizler tarafından 40 sene önce içimize sızdırıldı
Atatürkten sonra bir kaç paşa hariç şuan ki akar paşaya kadar olanları paşa olarak görmüyorum. saygı da duymuyorum.
bu vatana ihanet edenler.siz türk kanı taşıyor olamazsınız.sizin kanınızda bozukluk var.
demek kıvrıkoğluda gülenci içeri alında kıvrığı düzleşsin
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