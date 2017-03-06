Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,bir radyo kanalında konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konuşmasıyla yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı, 'unutkanlık mı yoksa bilgisizlik mi?' dedirtti.

Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.

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Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumadığını ortaya koyan o sözleri;

"Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?"