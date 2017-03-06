Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,bir radyo kanalında konuk olduğu "Konuşan Türkiye" programında, yaptığı konuşmasıyla yeni bir gafa imza attı. Kılıçdaroğlu'nun bu gafı, 'unutkanlık mı yoksa bilgisizlik mi?' dedirtti.
Programda, "Cumhurbaşkanlığı Sistemi" üzerine konuşan Kılıçdaroğlu, bu sistemde başbakanlığın kaldırılacağını unutarak; cumhurbaşkanı ve başbakanın iki ayrı partiden çıkması durumunda güçler ayrılığının yaşanacağına ve kavga çıkacağına dikkat çekerek "neden millete anlatılmıyor" sözleri ile sitemde bulundu.
YİNE KENDİNİ REZİL ETTİ
Kılıçdaroğlu'nun 'Cumhurbaşkanlığı Sistemi'ni okumadığını ortaya koyan o sözleri;
"Yeni modeli kurduk. Halk seçti cumhurbaşkanını... Başbakan da başkası oldu. Cumhurbaşkanı başka bir partinin genel başkanı, başbakan başka bir partinin genel başkanı... Asıl kavga o zaman çıkacak. Niye bunu söylemiyolar millete, neden bu anlatılmıyor millete?"
kalan karakter 1000
TAMAMDA KALENDER BEY,HER ŞEY GÜZELDE ,ADAM PKK,HDP,FETOCULAR ,ÜST AKIL , HEPSİYLE İŞ TUTUYOR ,SEN GALİBA MARS ,DA YAŞIYORSUN, BURDA VATANIMIZIN GELECEĞİ SÖZ KONUSU ,BIRAK BU MAZLUM AYAKLARINI ,,,
KILICDAR SADECE ANAYASA MAHKEMENIN YOLUNU BILIYOR. SADECE BOYKOT POLITIKASI UYGULUYOR. HIC BIR PROJELERINDE KONUSMA YAPTIMI. ÖRNEK OTOYOL HAVAALANI . VISIONSUZ ADAM VE PARTI. 100 OYUM OLSA BIRISINI VERMEM BUNLARA
siyasetin kıdemli soytarısı :))
100 YILDIR HAYIR HAYIR DEDIK. TÜRKIYEYE 3 SINIF ÜLKE GIBI BAKILDI. YETER BUNDAN SONRA EVET EVET EVET. ALMANLARI GÖRÜYORMUSUNUZ. BIZDE DAHA GIDIP ONLARIN VOLKSWAGENI BMW ALIYORUZ. TÜRKIYEDE ÜRETILEN MAL ALIN
Kendi tuttuğunuz kimselerden başka birine tahammülsüzlük ne kadar acı.Dikkat ediyorum devamlı aynı temaları işliyor karşı tarafı amansız eleştiriyorsunuz.Sizin tarafınızın hiçmi eleştirilecek yanı yok.Evvela biz müslümanız.Heppimiz bir Allahın kuluyuz.Acı tatlı günleri hep beraber yaşıyoruz.Aynı havayı teneffüs ediyoruz.Nasıl bir elin on parmağı birbirinden farklı ise insanların görüş ve fikirleride farklıdır.İnanın yüce Allah bile bu dünyada kimseye ayırım yapmamıştır.Herkesin rızkını veriyor.Bu filan dindendir bunu kısıtlayayım demiyor.Bugün kuranı kerimin hemen hemen her ayetinde yahudilerden ve onların fitne fücur bir topluluk oldukarından bahsediyor.Bu Israil bugün bile bir çiban başı.Buna rağmen Cenabı ALLAH onlarında rızkını veriyor.Allah bütün amelleri öteki dünyaya bırakmıştır.Ben hep bunu söyler bunu bilirim,sevgi bütün kötülüklerden daha kutsaldır.Birbirimizi sevelim sayalım.Yaradılanı severim yaradandan ötürü sözü boşuna söylenmemiştir.Saygı ve sevgiler.
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