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Karayılan-Bayık birbirini yemeye başladı

IBKY lideri Barzani'nin Türkiye ziyareti sonrası ilişkilerin güçlendiği gören terör örgütü PKK'nın liderleri ve birbirine düştü.

Karayılan-Bayık birbirini yemeye başladı

IBKY lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması Kandil'i karıştırdı. Karayılan ve Bayık, Barzani konusunda birbirleriyle anlaşamadılar.

Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar terör yuvası Kandil'i karıştırdı. Hendek ve Şengal konularının ardından örgüt elebaşıları bu kez de Barzani yüzünden birbirine girdi. İstihbarat kaynaklarına göre; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı 'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik attığı adımlar Kandil'deki çatlağı da iyice su yüzüne çıkardı.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi 11:17
YORUMLAR 6 yorum yapıldı

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ata ata

sonunuz geldi köpekler inlerinizde fare gibi gebereceksiniz

Aynı Görüşte misiniz?
evet0
hayır0
cevapla 06.03.2017 16:35
kısık ses kısık ses

beter olsun alçaklar!!!

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evet0
hayır0
cevapla 06.03.2017 16:14
ramiz dayi ramiz dayi

pkk tasfiye edilecek ypg olarak devam edecek, amerika bosuna ypg zararsizdir filan deyip, iste daesle kizlar savasiyor gibi propogandalari bosuna yapmiyor.

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evet4
hayır0
cevapla 06.03.2017 14:28
Beykozlu Yşl Beykozlu Yşl

ne yaparsanız yapın sonunuz geldi lağım fareleri

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evet4
hayır0
cevapla 06.03.2017 13:00
veysiosal veysiosal

inşallah-birbirinizin-etini-yersiniz-meymenetsizler

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evet8
hayır0
cevapla 06.03.2017 12:50
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