Karayılan-Bayık birbirini yemeye başladı

IBKY lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması Kandil'i karıştırdı. Karayılan ve Bayık, Barzani konusunda birbirleriyle anlaşamadılar.
Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar terör yuvası Kandil'i karıştırdı. Hendek ve Şengal konularının ardından örgüt elebaşıları bu kez de Barzani yüzünden birbirine girdi. İstihbarat kaynaklarına göre; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik attığı adımlar Kandil'deki çatlağı da iyice su yüzüne çıkardı.
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sonunuz geldi köpekler inlerinizde fare gibi gebereceksiniz
beter olsun alçaklar!!!
pkk tasfiye edilecek ypg olarak devam edecek, amerika bosuna ypg zararsizdir filan deyip, iste daesle kizlar savasiyor gibi propogandalari bosuna yapmiyor.
ne yaparsanız yapın sonunuz geldi lağım fareleri
inşallah-birbirinizin-etini-yersiniz-meymenetsizler
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