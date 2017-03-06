Karayılan-Bayık birbirini yemeye başladı

IBKY lideri Mesut Barzani'nin Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye çalışması Kandil'i karıştırdı. Karayılan ve Bayık, Barzani konusunda birbirleriyle anlaşamadılar.

Türkiye ile Irak Bölgesel Kürt Yönetimi arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik adımlar terör yuvası Kandil'i karıştırdı. Hendek ve Şengal konularının ardından örgüt elebaşıları bu kez de Barzani yüzünden birbirine girdi. İstihbarat kaynaklarına göre; Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin, Türkiye ile ilişkilerini geliştirmeye yönelik attığı adımlar Kandil'deki çatlağı da iyice su yüzüne çıkardı.