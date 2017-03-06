Kanlı balayı!

Yeni evli çiftin arasında çıkan tartışma korkunç bir şekilde son buldu. Sinirlerinehakim olamayan genç kadın, penceredenatladı. Eşi neye uğradığını şaşırdı. Olay Karabük'te yaşandı. 20 yaşındaki Melahat G. ile Semih G., ilk görüşte birbirlerine aşık oldu. Bir süre flört eden ikili, ilişkiye başladı. Daha sonra da evlilik kararı aldı. Çift, 5 gün önce dedünya evine girdi. Önceki gün ise yeni evli çiftin arasında tartışma çıktı. Çılgına dönen Melahat, kendisini odaya kilitledi. Siniri bir türlü geçmedi.4'üncü kattaki evlerinin penceresine çıktı.Aşağı atladı. Toprak zemine çakıldı. Eşinin yerde hareketsiz halde bulan Semih ise gözlerine inanamadı. Hemen sağlık ekiplerini aradı. İhbar üzerine olay yerine giden ekipler, ağır yaralanan kadını ambulansla hastaneyekaldırdı. Melahat G.'nin hayati tehlikesininbulunduğu öğrenildi. Semih G. ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.
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