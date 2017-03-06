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İdlib’i vuracaktı

’da düşen nın paraşütle atlayan u , 9 saatlik çalışmanın sonunda bulunarak hastaneye kaldırıldı. Vücudunda kırıklar olan pilot, İdlib kırsalını vurmak için havalandığını söyledi

İdlib’i vuracaktı
Hatay'da düşen savaş uçağından paraşütle atlayan , yaklaşık 9 saat süren çalışmanın ardından Altınözü İlçesi'ne bağlı Fatikli Mahallesi kırsalında bulundu. Sabaha karşı bulunan pilot, ekiplerce Altınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Burada ambulansta ilk müdahalesi yapılan pilot, daha sonra Devlet Hastanesi'nde tedavi altına alındı. Uçağın tek kişilik olduğu ve başka pilot bulunmadığı kaydedildi. Hatay Devlet Hastanesi'nde beyin cerrahisi servisinde gözlem altına alınan rejimine bağlı hava kuvvetlerinde görev yapan Suriyeli pilotun, omurgasında kırık olduğu tespit edildi. Suriyeli pilotun albay rütbesindeki "" (56) olduğu öğrenildi. Bacaklarında ve yüzünde yaralar bulunan pilotun genel sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. Pilot Sufhan'ın ifadesinde, MİG-21 tipi uçakla İdlib kırsalını vurmak için Lazkiye'den havalandığını ancak bu sırada vurulduğunu söylediği kaydedildi. Pilotun paraşütle atladıktan sonra yaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.

HANGİ GÖREVLE UÇUYORDU
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, pilotun iadesiyle ilgili, "Pilotun tedavisi devam ediyor. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.


* Suriyeli pilot, düştükten 9 saat sonra bulundu.


* İŞTE İNSANLIK
Türkiye'yi destekleyen sivilleri öldüren pilot Türkiye'de tedavi altına alındı.

YASER ÇAPAROĞLU
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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