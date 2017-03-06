İdlib’i vuracaktı

Hatay'dadüşen Suriye savaşuçağından paraşütle atlayanpilot, yaklaşık 9 saat süren çalışmanınardından Altınözü İlçesi'ne bağlıFatikli Mahallesi kırsalında bulundu.Sabaha karşı bulunan pilot, ekiplerceAltınözü İlçe Jandarma Komutanlığı'nagötürüldü. Burada ambulansta ilkmüdahalesi yapılan pilot, daha sonraHatay Devlet Hastanesi'nde tedavialtına alındı. Uçağın tek kişilik olduğuve başka pilot bulunmadığı kaydedildi.Hatay Devlet Hastanesi'nde beyincerrahisi servisinde gözlem altınaalınan Esad rejimine bağlı havakuvvetlerinde görev yapan Suriyelipilotun, omurgasında kırık olduğutespit edildi. Suriyeli pilotun albayrütbesindeki "Mehmet Sufhan" (56)olduğu öğrenildi. Bacaklarındave yüzünde yaralar bulunanpilotun genel sağlık durumunun iyiolduğu bildirildi. Pilot Sufhan'ınifadesinde, MİG-21 tipi uçakla İdlibkırsalını vurmak için Lazkiye'denhavalandığını ancak bu sıradavurulduğunu söylediği kaydedildi.Pilotun paraşütle atladıktan sonrayaklaşık 500 metre yürüdüğü öğrenildi.
HANGİ GÖREVLE UÇUYORDU
Başbakan Yardımcısı Nurettin Canikli, pilotun iadesiyle ilgili, "Pilotun tedavisi devam ediyor. Hangi amaçla ve nasıl Türkiye sınırlarına düştüğü, uçağın, pilot da dahil atladığı, hangi görev ve faaliyet çerçevesinde buralarda bulunduğu hususları bütün açıklığıyla ortaya çıktıktan, netlik kazandırıldıktan sonra ilgili karar önümüzdeki günlerde verilecek" dedi.
* Suriyeli pilot, düştükten 9 saat sonra bulundu.
* İŞTE İNSANLIK
Türkiye'yi destekleyen sivilleri öldüren pilot Türkiye'de tedavi altına alındı.
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