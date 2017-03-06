Hortum paniği

Hatay'ın Samandağ İlçesi'nde denizde meydana gelen hortum büyük korkuya neden oldu. İlçeye bağlı Çevlik Mahallesi'nde yaşayanlar, denizdeki hortumu görünce endişeye kapıldı. Denizde başlayan hortum, sahil boyunca ilerlerken bazı vatandaşlar o anları cep telefonları ile kaydetti. Kıyıya ulaşmayan hortum herhangi bir zarara yol açmazken, bir süre sonra yok oldu.