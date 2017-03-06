Holaya bak

Türkiye’nin iki farklı şehrinde yaşanan kavgalar herkesi şoke etti. Şanlıurfa’da düğünde halay başı olmak isteyen iki grup birbirine girdi! Samsun’da ise kaz yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti
BiriTürkiye'ningüneydoğusundadiğeriise kuzeyindeydi. İkişehirde yaşanan olayda akıllara durgunlukverdi. Kavgalarınnedenleri isebirbirindenilginçti! İlk olayŞanlıurfa'nın Merkez Kısas Mahallesi'nde meydana geldi.Yüzlerce davetli öğlen saatlerinde gerçekleşecek düğüniçin mahallenin meydanına gitti.taş ve sopayla birbirlerini dövdülerHerkesin isteği, düğünde halay başı olmak yönündeydi.Bunun için 2 farklı grup karşı karşıya geldi! Çıkan tartışmabir anda hararetlendi! İki grubun yakınlarının da dahil olduğutartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir kavga haline geldi.İhbar üzerine olay yerinde jandarma ekipleri sevkedildi. Farklı yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastaneyekaldırılıp tedavi edildi. Kavgaya karışanları tespit etmeyeçalışan jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
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