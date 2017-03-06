Yol Durumu
  1. Uyanık amca
  2. Güç dengesi?

Holaya bak

Türkiye’nin iki farklı şehrinde yaşanan lar herkesi şoke etti. Şanlıurfa’da düğünde başı olmak isteyen iki grup birbirine girdi! Samsun’da ise kaz yüzünden çıkan kavgada 2 kişi hayatını kaybetti

Holaya bak
Biri Türkiye'nin güneydoğusunda diğeri ise kuzeyindeydi. İki şehirde yaşanan olay da akıllara durgunluk verdi. Kavgaların nedenleri ise birbirinden ilginçti! İlk olay Şanlıurfa'nın Merkez Kısas Mahallesi'nde meydana geldi. Yüzlerce davetli öğlen saatlerinde gerçekleşecek düğün için mahallenin meydanına gitti. taş ve sopayla birbirlerini dövdüler Herkesin isteği, düğünde başı olmak yönündeydi. Bunun için 2 farklı grup karşı karşıya geldi! Çıkan tartışma bir anda hararetlendi! İki grubun yakınlarının da dahil olduğu tartışma, taş ve sopaların kullanıldığı bir haline geldi. İhbar üzerine olay yerinde jandarma ekipleri sevk edildi. Farklı yerlerinden yaralanan 6 kişi, hastaneye kaldırılıp tedavi edildi. Kavgaya karışanları tespit etmeye çalışan jandarmanın olayla ilgili soruşturması sürüyor.
Etiketler: ,
  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Diğer Güncel Haberleri Tüm güncel haberleri
Tüm Güncel Haberleri
FOTO GALERİ
WEB TV tüm videolar
YAZARLAR tüm yazarlar
OYUN tüm oyunlar