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Hitler’e bak

Her türlü teröre kucak açan , ülkelerindeki Türkler’in demokratik haklarını Nazi kafasıyla engelledi. ‘lerine izin vermezken ‘’ için sokağa çıkan herkese destek verdi. Avusturya, , ve İsviçre de Hitler zihniyetinin peşinde gitti...

Hitler’e bak
Terör yuvası öncülük yaptı, tüm Avrupa '' kampanyasına başladı. Nazi zihniyeti ile Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan Almanya; demokratik dediği ülkesinde Hitler kafası ile kararlar aldı. Topraklarında 16 Nisan u için '' kampanyasına izin vermedi. Almanya önce Bekir Bozdağ, ardından ise Nihat Zeybekci ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun lerini iptal etti, ardından da ülkesinde başta 'lılar tarafından düzenlenen 'Hayır' toplantılarının hepsine destek verdi. Bunun üzerine Haçlı Birliği harekete geçti. Avusturya, İsviçre, , gibi ülkeler de Nazi zihniyeti ile ülkelerindeki 'Evet'çileri ladı, 'Hayır'cılara ise kucak açtı. Avrupa'nın göbeğinde dün yaşanan skandallar şöyle gelişti:



AVUSTURYA LİNZ
Avusturya Hayır Platformu ve PKK sempatizanları ilk eylemini Linz'de yaptı. 'Hayır' protestosu yapan kalabalık, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonlar için de pankartlar astı. Avusturya Başbakanı Christian Kern ise AB üyesi ülkelere Türkiye'ye karşı hareket etme çağrısı yaptı. Kern, Türkiye'nin seçim programlarının Avrupa'da engellenmesi gerektiğini savundu.



İSVİÇRE ZÜRİH
PKK yandaşları Sincar'da, Peşmerge ve YPG çatışmasını bahane ederek sokaklara indi. Terör örgütü bayraklarıyla yürüyen kalabalık aynı zamanda 'Hayır' sloganları attı.



FRANSA PARİS
Paris Villiere banliyösünde Fransa HAYIR Platformu tarafından düzenlenen halk toplantısına platform adına Yusuf Şahin, Nurten Çakıcı ve yazar İrfan Dayıoğlu katıldı. HDP önderliğinde düzenlenen ve PKK sempatizanlarının katıldığı toplantıda '16 Nisan'da Hayır' çağrısı yapıldı.

HOLLANDA ROTTERDAM
Hollanda'nın Rotterdam kentinde, çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla, tüm ülkeyi kapsayan, Hollanda Referanduma Hayır Platformu oluşturuldu. Rotterdam'da buluşan bir grup, sokak çalışmaları için toplantı yaptı. Amsterdam'da ise PKK bayrakları taşıyan bir başka grup 'Hayır' kampanyası için sokaklarda duyurularda bulundu.
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  • 06 Mart 2017, Pazartesi
  • Gazete
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