Hitler’e bak

Her türlü teröre kucak açan Almanya, ülkelerindeki Türkler’in demokratik haklarını Nazi kafasıyla engelledi. ‘Evet’ mitinglerine izin vermezken ‘Hayır’ için sokağa çıkan herkese destek verdi. Avusturya, Hollanda, Fransa ve İsviçre de Hitler zihniyetinin peşinde gitti...
Terör yuvası Almanya öncülük yaptı, tüm Avrupa 'Hayır' kampanyasına başladı. Nazi zihniyeti ile Türkiye'ye karşı kara propaganda yapan Almanya; demokratik dediği ülkesinde Hitler kafası ile kararlar aldı. Topraklarında 16 Nisan Referandumu için 'Evet' kampanyasına izin vermedi. Almanya önce Bekir Bozdağ, ardından ise Nihat Zeybekci ve Mevlüt Çavuşoğlu'nun mitinglerini iptal etti, ardından da ülkesinde başta PKK'lılar tarafından düzenlenen 'Hayır' toplantılarının hepsine destek verdi. Bunun üzerine Haçlı Birliği harekete geçti. Avusturya, İsviçre, Fransa, Hollanda gibi ülkeler de Nazi zihniyeti ile ülkelerindeki 'Evet'çileri yasakladı, 'Hayır'cılara ise kucak açtı. Avrupa'nın göbeğinde dün yaşanan skandallar şöyle gelişti:
AVUSTURYA LİNZ Avusturya Hayır Platformu HDP ve PKK sempatizanları ilk eylemini Linz'de yaptı. 'Hayır' protestosu yapan kalabalık, Nusaybin'de PKK'lı teröristlerin öldürüldüğü operasyonlar için de pankartlar astı. Avusturya Başbakanı Christian Kern ise AB üyesi ülkelere Türkiye'ye karşı hareket etme çağrısı yaptı. Kern, Türkiye'nin seçim programlarının Avrupa'da engellenmesi gerektiğini savundu.
İSVİÇRE ZÜRİH PKK yandaşları Sincar'da, Peşmerge ve YPG çatışmasını bahane ederek sokaklara indi. Terör örgütü bayraklarıyla yürüyen kalabalık aynı zamanda 'Hayır' sloganları attı.
FRANSA PARİS Paris Villiere banliyösünde Fransa HAYIR Platformu tarafından düzenlenen halk toplantısına platform adına Yusuf Şahin, Nurten Çakıcı ve yazar İrfan Dayıoğlu katıldı. HDP önderliğinde düzenlenen ve PKK sempatizanlarının katıldığı toplantıda '16 Nisan'da Hayır' çağrısı yapıldı.
HOLLANDA ROTTERDAM Hollanda'nınRotterdam kentinde,çeşitli sivil toplumkuruluşlarınınkatılımıyla, tüm ülkeyikapsayan, HollandaReferanduma HayırPlatformu oluşturuldu.Rotterdam'da buluşanbir grup, sokakçalışmaları için toplantıyaptı. Amsterdam'daise PKK bayraklarıtaşıyan bir başka grup'Hayır' kampanyası içinsokaklarda duyurulardabulundu.
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