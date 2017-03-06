Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan HDP'li Alican Önlü, bugün saat 10.00 sıralarında Tunceli Adliyesi'nde bulunan görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını izledikten sonra, duruşma salonu çıkışında yanına giden polisler, "Hakkınızda ağır ceza mahkemesince verilen mahkemeye zorla getirilme kararı var. Lütfen Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidelim ve hakim karşısına çıkın" diyerek kararı kendisine tebliğ etti. Alican Önlü de polis tarafından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na götürüldü. HDP'li Önlü'nün adliyede ifadesinin alınmasına devam ediliyor.
HDP'li vekil gözaltına alındı
HDP Tunceli Milletvekili Alican Önlü bir duruşmayı izlemek üzere geldiği Tunceli adliyeside gözaltına alındı.
Tunceli Ağır Ceza Mahkemesi tarafından hakkında mahkemeye zorla getirilme kararı bulunan HDP'li Alican Önlü, bugün saat 10.00 sıralarında Tunceli Adliyesi'nde bulunan görevden alınan Tunceli Belediye Başkanı Mehmet Ali Bul'un Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmasını izledikten sonra, duruşma salonu çıkışında yanına giden polisler, "Hakkınızda ağır ceza mahkemesince verilen mahkemeye zorla getirilme kararı var. Lütfen Ağır Ceza Mahkemesi'ne gidelim ve hakim karşısına çıkın" diyerek kararı kendisine tebliğ etti. Alican Önlü de polis tarafından Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığı'na götürüldü. HDP'li Önlü'nün adliyede ifadesinin alınmasına devam ediliyor.
Etiketler: Alican Önlü
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.